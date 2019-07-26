Сирия, 26 июля. Нападения на курдов в Дейр-эз-Зоре, в Ираке задержан организатор нападения на турецких дипломатов. В Хаме САА обменивается с «Фатах аль-Мубин» ударами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки боевиков «Фатах аль-Мубин» в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападений на курдские блокпосты и потеряли двух боевиков в Дейр-эз-Зоре и одного в Хасаке.

«Фатах аль-Мубин»: заявила о разрушении пулеметной установки САА на северо-западе Хамы.

Курды: потеряли несколько человек в результате нападений неизвестных боевиков в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

ВС Турции: нейтрализовали предполагаемого организатора расстрела турецких дипломатов в Эрбиле на севере Ирака.

Международная коалиция: задержали в Хасаке боевика ИГИЛ1 в ходе рейда.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Абу-Хашаб курдский патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовал двух боевиков «Исламского государства» в ходе рейда, о чем сообщил новостной канал Deir Ezzor 24.

В городе Шхиль был тяжело ранен один из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Неизвестные вооруженные боевики, предположительно из числа «спящих ячеек» «Исламского государства» открыли огонь по курдскому ополченцу и скрылись с места преступления, как сообщает новостное агентство Al Manar.

Провинция Хама

«Фатах аль-Мубин» заявила об уничтожении пулемета САА в результате ракетной атаки у лагеря Джурин на западе провинции, как передает новостной портал Baladi News. Сведений о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

По информации агентства Al Manar, российские наблюдатели Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали за последние сутки три нарушения режима прекращения огня в Хаме и Латакии. В это время турецкие наблюдатели отметили 14 нарушений, из которых в Хаме произошло 7, четыре и три пришлись на Идлиб и Алеппо.

Провинция Хасака

Несмотря на усилия курдских отрядов по предотвращению новых терактов и нападений на блокпосты к востоку от реки Евфрат, боевики нанесли новый удар. Неизвестные лица обстреляли военный патруль курдской милиции «Асайиш» рядом с поселком Ад-Дашиша, как передало информационное агентство Step News Agency.

В южной части провинции военнослужащие международной коалиции задержали Аммара Хану аль-Матури. Аль-Матури является одним из лидеров «Исламского государства» и координировал «спящие ячейки» в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Хасаке, как передает новостной канал Euphrates Post.

Ирак

Министерство обороны Турции выпустило заявление о поимке организатора нападения на турецких дипломатов в городе Эрбиль. Террорист «Рабочей партии Курдистана» Эрдоган Унал по прозвищу «Доган Норхан» был нейтрализован в ходе операции разведслужб и турецких военнослужащих, как сообщает новостное агентство Anadoly Agency. Террориста захватили 24 июля в районе горных склонов хребта Кандиль на северо-западе Ирака. Напомним, нападение в Эрбиле произошло 17 июля. Трое вооруженных боевиков открыли огонь по посетителям ресторана. В этот момент в нем находились сотрудники турецкого консульства, которые были направлены с дипломатической миссией в Ирак. Министерство иностранных дел Турции подтвердило гибель одного из сотрудников дипмиссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.