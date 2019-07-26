Российские ученые призывают норвежцев не бояться «русского лосося» в их реках

Ученые и рыбаки Норвегии заявляют о «нашествии русского лосося». Сообщается, что это настоящая проблема для местных видов рыб и что погибающий после нереста лосось гниет в норвежских реках. Местные рыболовы планируют ставить сети-ловушки, а ученые призывают «убивать рыб».

Почему они преувеличивают опасность русского лосося и в чем ошибаются, Федеральному агентству новостей рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Норвежские эксперты называют рекордное количество горбуши в своих водах «российским вторжением» и утверждают, что лосось — проблема для местных видов рыб и экосистем акватории страны. Мы спросили ученых, так ли опасна горбуша из российских вод для норвежской экосистемы?

«Опасность горбуши для норвежских речных экосистем преувеличена, а роль горбуши в становлении этих экосистем преуменьшена, — рассказывает корреспонденту ФАН Сергей Марченко, начальник департамента анадромных рыб России ВНИРО. — Многочисленными исследованиями показано, что здоровье речных экосистем, в которых воспроизводится горбуша, напрямую зависит от численности ее подходов. В реках, где горбуши нет, плотность бентосных сообществ и их разнообразие в разы ниже, чем в водотоках, посещаемых горбушей. Кроме того, от ее обилия зависит развитие лесов, а также присутствие и разнообразие птиц и млекопитающих».

Норвежцы волнуются, что зашедшая в их воды горбуша погибает после нереста и гниет в реках. Но наши ученые считают, что все их беспокойство — от недостатка знания о ценности лосося для самих рек и объектов растительного и животного мира. Как объясняют во ВНИРО, горбуша заходит в норвежские воды на нерест, там она строит гнезда и откладывает икру.

При строительстве гнезд рыба активно прочищает нерестовый субстрат от мелких фракций (ила, песка) и, по сути, занимается мелиорацией грунтов, улучшая их проточность, предупреждая заиливание. После нереста горбуша погибает, а ее останки обогащают речные экосистемы и служат кормом для различных рыб, птиц и млекопитающих.

В Ассоциации охотников и рыболовов коммуны Сер-Варангер считают, что нашествием горбуши нужно заниматься на национальном уровне, и призывают природоохранные органы Норвегии составить общий план для борьбы с этим явлением. Российские ученые предупреждают, что перед тем, как «убивать русского лосося», норвежцам стоит почитать научную литературу, в которой раскрывается роль горбуши в речных экосистемах.

«Например, не исключено, что предупреждение деградации дикой семги связано с тем, что ее молодь в реках активно питается икрой и молодью горбуши, ценность которых как кормовых объектов несравненно выше, чем, например, карповых. Это повышает выживаемость семги и, соответственно, ее возвраты, — объясняет Сергей Марченко. — Не исключено, что, реализуя планы борьбы с горбушей, ассоциации охотников и рыболовов Норвегии лишают себя и своих детей перспектив по сохранению атлантического лосося и уменьшают разнообразие рыбоядных и хищных птиц, а также хищных млекопитающих».

Норвегия уже не первый год призывает к истреблению горбуши из российских вод: такие мнения звучали в 2017 году, а в 2018 году на эту тему высказывались ученые Брор и Нина Джонсон. Помимо этического вопроса об убийстве рыбы в большом количестве, они предложили внимательно изучить вопрос: так ли опасна горбуша и причиняет ли она такой масштабный вред, как кажется норвежским рыбакам и ученым? Одной из причин подобных яростных настроений норвежцев они называют снижение доходов от спортивной рыбалки и рыболовных хозяйств.

Горбуша уже полвека заходит в эти воды в период с августа по сентябрь, но не представляет угрозы с точки зрения заражений болезнями и паразитами, указывают ученые. Также до сих пор неизвестно, соперничает ли она с местными видами рыб в норвежских реках и стоит ли ее наверняка в этом обвинять. Нет вообще никаких аргументированных доказательств негативного влияния горбуши во время нереста на экосистему, поэтому заявления Норвегии кажутся ученым беспочвенными.

Российские ученые также присоединяются к мнению Брора и Нины Джонсон и призывают не нервничать по поводу русской горбуши в норвежских реках. Да и само название «русский лосось» они считают очередным клише.