Донбасс, 26 июля. Командование ВСУ завезло 10 тысяч мин на передовые позиции армии в Донецкой области. Военные медики готовятся принимать много раненых и запасаются кровью для переливания. Новая стычка между националистами и Вооруженными силами переросла в перестрелку. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) со стороны украинской армии зафиксировало четыре нарушения перемирия, поровну на Донецком и Мариупольском направлении. При обстрелах применялось крупнокалиберные пулеметы и автоматы. В ЛНР третий день спокойно, обстрелов не зафиксировано.

Несмотря на снижение количества и интенсивности ударов украинских силовиков по республикам Донбасса, солдаты Киева не теряют времени зря. Как сообщают представители вооруженных сил ДНР, на Мариупольском и Горловском направлении разведка фиксирует активное перемещение тяжелой боевой техники и мощную работу станций, создающих радиоэлектронные помехи беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ.

ВСУ готовятся к эскалации конфликта

Экстренное заявление появилось накануне вечером на официальном ресурсе пресс-службы донецкой Народной милиции. В сообщении говорится, что украинская армия в период затишья в срочном порядке пополняет боеприпасами полевые склады и минометные расчеты на передовых подразделений.

По информации разведки ДНР, на артиллерийские склады, расположенные около населенных пунктов Крест, Святогоровка и Рузаевка, из Винницкой области срочно завозятся боеприпасы к 120-мм минометам. Всего прибыло более 150 автомобилей груза, общей численностью 10 тыс. 120-мм мин. В последующем снаряды рассредоточивались по минометным расчетам ВСУ вдоль лини фронта.

Также с 20 июля в подразделениях украинской армии, дислоцированных в зоне Операции объединенных сил, проводятся учения по медицинской хирургической подготовке. Работа групп медиков отмечена в Мариуполе, Артемовске, Волновахе и других населенных пунктах Донецкой области.

Медицинскими подразделениями армии создаются усиленные запасы крови для переливания на случай возобновления боевых действий. Все указанное свидетельствует о том, что командование силовой операции Киева готовится к обострению войны.

Национальная гвардия конфликтует с Вооруженными силами

Личный состав батальона «Азов» снова отличился своей способностью вступать в конфликты со всеми окружающими. В расположение батальона вблизи поселка Новолуганское прибыла комиссия вышестоящего штаба для расследования причин конфликта националистов с военнослужащими 30-й механизированной бригады ВСУ.

Конфликт, переросший в вооруженный, произошел между участниками в районе поселка Семигорье, где «защитники» не поделили контрабандный канал, сообщил официальный представитель донецкой армии майор Даниил Безсонов.

Комбриг ВСУ причастен к пропаже ПТРК

В Луганской области в зоне дислокации 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ проводит проверку комиссия штаба ООС. Причина — исчезновение семи противотанковых комплексов ПТРК «Стугна-П», сообщает начальник пресс-службы луганской Народной милиции капитан Яков Осадчий.

Офицер добавил, что вышестоящее руководство считает причастным к недостаче дорогостоящих комплексов командира бригады Олега Зенченко.