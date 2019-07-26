США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

Специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри дал весьма примечательное объяснение тому факту, что Штаты никак не помогают продовольствием и медицинскими припасами жителям лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Стоит напомнить, что лагерь находится всего в 20 километрах от военной базы «Ат-Танф», незаконно размещенной США на территории Сирийской Арабской Республики.

Джеймс Джеффри заявил, что по политическим причинам США не могут накормить беженцев в «Эр-Рукбане» — так сказать, «это было бы неправильно понято».

«Прежде всего, если мы их накормим, это будет выглядеть так, будто мы собираемся остаться там навсегда, а для них могут быть другие варианты, например, на северо-востоке или северо-западе страны», — заявил Джеффри в беседе с корреспондентом The Washington Post Джошем Рогином на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

По всей видимости, американский спецпосланник полагает такое объяснение достаточным — американские солдаты просто смотрят на то, как сирийцы — дети и взрослые — умирают от голода и болезней посреди пустыни, в то время как их охраняют сытые и тяжеловооруженные боевики «прикормленных» США группировок так называемой «Новой сирийской армии», такие как «Джейш Магавир ат-Таура».

Лагерь «Эр-Рукбан» на границе Иордании с 2017 года находится в 55-километровой зоне американской оккупации на юге провинции Хомс. Невозможность прямого сообщения между «большой Сирией» и «Эр-Рукбаном» привела к тяжелейшему гуманитарному кризису из-за отсутствия продовольствия и тотальной антисанитарии. Для разрешения этих проблем американские военные не сделали ничего — в то время как для «партнерских сил в Сирии» (то есть террористов ССА) у них раз за разом находилось и снабжение, и пища.

В начале июля Организация Объединенных Наций подтвердила данные, озвученные ранее российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии — более 17 тысяч человек уже успели покинуть лагерь после того как в марте 2019 года Сирия при поддержке российских специалистов открыла гуманитарные коридоры на границе американской «зоны деконфликтации». Около 26 тысяч человек остаются в невыносимых условиях — и по версии американских СМИ, озвученной в том числе The Washington Times, — якобы потому что боятся преследований со стороны правительства Башара Асада (очевидно, боятся больше, чем голодной смерти своих детей).

Джеффри несколько раз подчеркнул, что основная причина, по которой Соединенные Штаты никак не помогают беженцам в лагере, заключается в том, что «Москва обязательно использует это в качестве доказательства того, что США осуществляют долговременную и (с точки зрения России) незаконную оккупацию части Сирии», пишет Рогин.

«Россия, и сирийское правительство используют гуманитарный кризис в лагере, чтобы снизить легитимность нашего военного присутствия, — добавил Джеффри. — Во-вторых, мы не можем обещать, что останемся в Ат-Танфе или еще где-либо в Сирии в долговременной перспективе».

Джеффри подтвердил, что проводил переговоры с российской стороной о доставке гумпомощи, однако переговоры зашли в тупик и колонны с едой и медикаментами от ООН не дошли до «Рукбана». The Washington Times, фактически, подтвердило то, что про «Эр-Рукбан» писало Федеральное агентство новостей — в то время как беженцы в лагере голодают, боевики «партнерских сил» США находятся на довольствии у американцев — не только едят, но и получают зарплату, (которую, как выяснилось, используют, чтобы вывезти «из-под защиты США» свои семьи).

Даже в Соединенных Штатах такое «двоемыслие» американского правительства не остается незамеченным.

«Заявлять, что мы боимся накормить этих людей, потому что тогда каким-то образом станем нести за них ответственность, — полная бессмыслица, — возмущается Муаз Мустафа, исполнительный директор «Целевой группы по чрезвычайным ситуациям в Сирии» (SETF), американской некоммерческой организации, которая выполняет роль «прокладки» Госдепартамента для применения денег частных инвесторов для свержения правительства Сирии. — Факт в том, что мы отвечаем за их благополучие, поскольку они живут под нашей защитой».

Журналист The Washington Post патетически восклицает: «За восемь лет Соединенные Штаты так и не смогли выработать стратегию, которая поставила бы во главу угла интересы сирийского народа — но это 30 тысяч человек все еще живы и нуждаются в США для выживания!»

Очевидно, американскому журналисту не приходит в голову, что благополучие сирийского народа никогда и не заботило американское руководство в Вашингтоне — они заботились всегда только и исключительно о собственных политических интересах в Америке.

В настоящее время гуманитарное значение лагеря «Эр-Рукбан» сокращается, отмечает военный эксперт и глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин, и у США остается все меньше формальных поводов для сохранения незаконной базы в «Ат-Танфе».

«США фактически препятствовали расформированию лагеря и оказанию помощи, блокируя сирийские и российские силы и гуманитарную помощь, всячески замедляя процесс рассасывания этого лагеря, потому что он являлся выгодным прикрытием для деятельности США. По мере уменьшения этого лагеря его гуманитарное значение исчезает, а ИГИЛ1, как прежний формальный предлог для пребывания США в Сирии, уже тоже отсутствует — кроме тех боевиков, которых они сами там плодят», — считает Рожин.

Эксперт напомнил, что по решению президента Трампа войска должны были быть выведены из «Ат-Танфа» еще в начале текущего года, однако «воз и ныне там». Тем не менее в иракской провинции Анбар продолжают строиться две базы, куда должна была быть выведена тяжелая техника. Однако в Вашингтоне продолжается политическая игра.

«Они могут либо выводить силы, как они ранее заявляли, — в Ирак, либо уже открыто признать, что они находятся там, потому что этого хочет Болтон, ради противодействия Ирану. Им хотелось бы занять такую позицию — «мы не уходим, пока не уйдет Иран», легализовать режим оккупации, — подметил Борис Рожин. — Пока относительно этого есть противоречия между Болтоном и руководством в Пентагоне, которое настаивает на том, что у них нет цели оккупировать территорию Сирии ради борьбы с Ираном — это официальная позиция начальников штабов и командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM), но она расходится с позицией Госдепартамента и советника президента Джона Болтона. Эта ситуация пока что разрешается на уровне аппаратной борьбы в США».

Военный эксперт подчеркнул — США категорически необходимо сохранить американский флаг над «Ат-Танфом». Действующих на юге Хомса военных невозможно заменить сотрудниками американских частных военных компаний.

«Дело в том, что наемники не имеют легального статуса, а соответственно, будут уязвимы для нападения, например, иранских прокси — отсутствие там американских войск развязывает руки Ирану. Поэтому для США важно именно сохранение флага. А государственные силы других стран США пока не могут привлечь, поскольку все понимают эту тактичную историю с оккупацией сирийской территории, — поэтому европейцы уклоняются, саудовцы ограничились тем, что направили небольшое количество средств на переобустройство, но те войска, которые хотел получить Трамп — от Германии, Саудовской Аравии, Франции, — он получить пока не может и видимо, не сможет», — резюмировал Борис Рожин.

В этих условиях США стараются любыми средствами добиться, чтобы Россия и Сирия дали дойти до лагеря гуманитарным конвоям ООН — так боевики «Новой сирийской армии» получат ресурсы, необходимые им, чтобы не допустить бунта в «Эр-Рукбане».

«Если процесс раздачи гумпомощи не будут контролировать сирийские военные, естественно, большая часть помощи попадет в руки боевиков для последующей перепродажи и поддержания контроля — владеющий гуманитарной помощью, естественно, контролирует жизнь большого количества людей, — отметил военный эксперт в беседе с ФАН. — Поэтому США, разумеется, выгоднее, чтобы гумпомощь шла по линии ООН — они могут закрыть глаза на действия боевиков, в то время как Россия, когда завозит гуманитарную помощь, старается «на камеру» показать, что раздача идет простым людям, что, естественно, не устраивает как в идейном отношении, так и в вопросе реального обеспечения лагеря «Эр-Рукбан». Сейчас «Эр-Рукбан» зависит непосредственно от них, а если он перейдет на гумпомощь от РФ и Сирии, контролировать лагерь станет значительно сложнее».

1 Организация запрещена на территории РФ.