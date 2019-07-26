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США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

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США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

Специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри дал весьма примечательное объяснение тому факту, что Штаты никак не помогают продовольствием и медицинскими припасами жителям лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Стоит напомнить, что лагерь находится всего в 20 километрах от военной базы «Ат-Танф», незаконно размещенной США на территории Сирийской Арабской Республики.

Джеймс Джеффри заявил, что по политическим причинам США не могут накормить беженцев в «Эр-Рукбане» — так сказать, «это было бы неправильно понято».

«Прежде всего, если мы их накормим, это будет выглядеть так, будто мы собираемся остаться там навсегда, а для них могут быть другие варианты, например, на северо-востоке или северо-западе страны», — заявил Джеффри в беседе с корреспондентом The Washington Post Джошем Рогином на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

По всей видимости, американский спецпосланник полагает такое объяснение достаточным — американские солдаты просто смотрят на то, как сирийцы — дети и взрослые — умирают от голода и болезней посреди пустыни, в то время как их охраняют сытые и тяжеловооруженные боевики «прикормленных» США группировок так называемой «Новой сирийской армии», такие как «Джейш Магавир ат-Таура».

Боевики «Джейш Магавир ат-Таура» чувствуют себя хозяевами в зоне «Ат-Танфа»

Лагерь «Эр-Рукбан» на границе Иордании с 2017 года находится в 55-километровой зоне американской оккупации на юге провинции Хомс. Невозможность прямого сообщения между «большой Сирией» и «Эр-Рукбаном» привела к тяжелейшему гуманитарному кризису из-за отсутствия продовольствия и тотальной антисанитарии. Для разрешения этих проблем американские военные не сделали ничего — в то время как для «партнерских сил в Сирии» (то есть террористов ССА) у них раз за разом находилось и снабжение, и пища.

В начале июля Организация Объединенных Наций подтвердила данные, озвученные ранее российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии — более 17 тысяч человек уже успели покинуть лагерь после того как в марте 2019 года Сирия при поддержке российских специалистов открыла гуманитарные коридоры на границе американской «зоны деконфликтации». Около 26 тысяч человек остаются в невыносимых условиях — и по версии американских СМИ, озвученной в том числе The Washington Times, — якобы потому что боятся преследований со стороны правительства Башара Асада (очевидно, боятся больше, чем голодной смерти своих детей).

Правительство Сирии в срочном порядке создает центры временного проживания для беженцев, возвращающихся из лагеря «Рукбан»

Джеффри несколько раз подчеркнул, что основная причина, по которой Соединенные Штаты никак не помогают беженцам в лагере, заключается в том, что «Москва обязательно использует это в качестве доказательства того, что США осуществляют долговременную и (с точки зрения России) незаконную оккупацию части Сирии», пишет Рогин.

«Россия, и сирийское правительство используют гуманитарный кризис в лагере, чтобы снизить легитимность нашего военного присутствия, — добавил Джеффри. — Во-вторых, мы не можем обещать, что останемся в Ат-Танфе или еще где-либо в Сирии в долговременной перспективе».

США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

Джеффри подтвердил, что проводил переговоры с российской стороной о доставке гумпомощи, однако переговоры зашли в тупик и колонны с едой и медикаментами от ООН не дошли до «Рукбана». The Washington Times, фактически, подтвердило то, что про «Эр-Рукбан» писало Федеральное агентство новостей — в то время как беженцы в лагере голодают, боевики «партнерских сил» США находятся на довольствии у американцев — не только едят, но и получают зарплату, (которую, как выяснилось, используют, чтобы вывезти «из-под защиты США» свои семьи).

Даже в Соединенных Штатах такое «двоемыслие» американского правительства не остается незамеченным.

«Заявлять, что мы боимся накормить этих людей, потому что тогда каким-то образом станем нести за них ответственность, — полная бессмыслица, — возмущается Муаз Мустафа, исполнительный директор «Целевой группы по чрезвычайным ситуациям в Сирии» (SETF), американской некоммерческой организации, которая выполняет роль «прокладки» Госдепартамента для применения денег частных инвесторов для свержения правительства Сирии. — Факт в том, что мы отвечаем за их благополучие, поскольку они живут под нашей защитой».

Журналист The Washington Post патетически восклицает: «За восемь лет Соединенные Штаты так и не смогли выработать стратегию, которая поставила бы во главу угла интересы сирийского народа — но это 30 тысяч человек все еще живы и нуждаются в США для выживания!»

Очевидно, американскому журналисту не приходит в голову, что благополучие сирийского народа никогда и не заботило американское руководство в Вашингтоне — они заботились всегда только и исключительно о собственных политических интересах в Америке.

США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

В настоящее время гуманитарное значение лагеря «Эр-Рукбан» сокращается, отмечает военный эксперт и глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин, и у США остается все меньше формальных поводов для сохранения незаконной базы в «Ат-Танфе».

«США фактически препятствовали расформированию лагеря и оказанию помощи, блокируя сирийские и российские силы и гуманитарную помощь, всячески замедляя процесс рассасывания этого лагеря, потому что он являлся выгодным прикрытием для деятельности США. По мере уменьшения этого лагеря его гуманитарное значение исчезает, а ИГИЛ1, как прежний формальный предлог для пребывания США в Сирии, уже тоже отсутствует — кроме тех боевиков, которых они сами там плодят», — считает Рожин.

Эксперт напомнил, что по решению президента Трампа войска должны были быть выведены из «Ат-Танфа» еще в начале текущего года, однако «воз и ныне там». Тем не менее в иракской провинции Анбар продолжают строиться две базы, куда должна была быть выведена тяжелая техника. Однако в Вашингтоне продолжается политическая игра.

США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

«Они могут либо выводить силы, как они ранее заявляли, — в Ирак, либо уже открыто признать, что они находятся там, потому что этого хочет Болтон, ради противодействия Ирану. Им хотелось бы занять такую позицию — «мы не уходим, пока не уйдет Иран», легализовать режим оккупации, — подметил Борис Рожин. — Пока относительно этого есть противоречия между Болтоном и руководством в Пентагоне, которое настаивает на том, что у них нет цели оккупировать территорию Сирии ради борьбы с Ираном — это официальная позиция начальников штабов и командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM), но она расходится с позицией Госдепартамента и советника президента Джона Болтона. Эта ситуация пока что разрешается на уровне аппаратной борьбы в США».

Военный эксперт подчеркнул — США категорически необходимо сохранить американский флаг над «Ат-Танфом». Действующих на юге Хомса военных невозможно заменить сотрудниками американских частных военных компаний.

«Дело в том, что наемники не имеют легального статуса, а соответственно, будут уязвимы для нападения, например, иранских прокси — отсутствие там американских войск развязывает руки Ирану. Поэтому для США важно именно сохранение флага. А государственные силы других стран США пока не могут привлечь, поскольку все понимают эту тактичную историю с оккупацией сирийской территории, — поэтому европейцы уклоняются, саудовцы ограничились тем, что направили небольшое количество средств на переобустройство, но те войска, которые хотел получить Трамп — от Германии, Саудовской Аравии, Франции, — он получить пока не может и видимо, не сможет», — резюмировал Борис Рожин.

США признали свою вину в страданиях жителей лагеря беженцев «Эр-Рукбан»

В этих условиях США стараются любыми средствами добиться, чтобы Россия и Сирия дали дойти до лагеря гуманитарным конвоям ООН — так боевики «Новой сирийской армии» получат ресурсы, необходимые им, чтобы не допустить бунта в «Эр-Рукбане».

«Если процесс раздачи гумпомощи не будут контролировать сирийские военные, естественно, большая часть помощи попадет в руки боевиков для последующей перепродажи и поддержания контроля — владеющий гуманитарной помощью, естественно, контролирует жизнь большого количества людей, — отметил военный эксперт в беседе с ФАН. — Поэтому США, разумеется, выгоднее, чтобы гумпомощь шла по линии ООН — они могут закрыть глаза на действия боевиков, в то время как Россия, когда завозит гуманитарную помощь, старается «на камеру» показать, что раздача идет простым людям, что, естественно, не устраивает как в идейном отношении, так и в вопросе реального обеспечения лагеря «Эр-Рукбан».

Сейчас «Эр-Рукбан» зависит непосредственно от них, а если он перейдет на гумпомощь от РФ и Сирии, контролировать лагерь станет значительно сложнее».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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