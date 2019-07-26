Путин ужесточил наказание для водителей за отказ пропустить скорую

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за препятствование проезду машин скорой помощи на дорогах.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, соответствующие изменения были внесены в УК РФ. В случае, если воспрепятствование работе медиков, привело к смерти пациента, то наказанием за этой станет ограничение свободы на срок до четырех лет либо принудительные работы.

Как сообщал ранее телеканал RT, зимой 2017 года в Уфе пьяный местный житель специально помешал врачу оказать медицинскую помощь больному, в результате чего человек умер. После этого в Госдуму РФ внесли законопроект, повышающий до 30 тыс. рублей размер штрафа за отказ уступить дорогу машинам скорой с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, отмечает «Газета.ру».