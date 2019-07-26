Россия приветствует договоренность о создании временного правительства в Судане

Москва, 26 июля. Российские власти приветствуют договоренности между переходным военным советом Судана и оппозицией о формировании временного правительства, которое будет руководить страной. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

«Приветствуем договоренности между переходным военным советом Судана и гражданской оппозицией по формированию временного органа для руководства страной в период до проведения всеобщих выборов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что переходный военный совет Судана и главная оппозиционная сила — альянс «За свободу и перемены» — подписали политическое соглашение, предполагающее формирование временного правящего органа, который будет функционировать до выборов. Документ был подписан в суданской столице в присутствии африканских посредников.

16 июля суданское оппозиционное «Движение сил за свободу и перемены» направило поверенным из Афросоюза свой ответ на инициативу по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года во время переходного периода.