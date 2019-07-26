Главные новости 26 июля

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий пятницы, 26 июля.

Посол Украины предложил захватить Донбасс с помощью «хорватского сценария». Посол Украины предложил реализовать «хорватский сценарий» для «возвращения» Донбасса.

Петиция с требованием пустить поезда с Украины в Крым появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Украинцы просят Зеленского восстановить движение поездов в Крым.

В ситуации с «освобождением» регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий», считает Киев. В ДНР отреагировали на предложение Украины ввести в Донбасс иностранный контингент.

Восемь полицейских пострадали в результате теракта в здании полиции в Чили. Взрыв произошел в полицейском участке в Чили, пострадали служащие.

Бывший боец полка Национальной гвардии «Азов» объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко.

Фанаты российской певицы Глюкозы оценили ее наряд во время репитиции в Баку. Поклонники певицы Глюкозы оценили ее эффектный наряд.

Комитет Сената США не нашел доказательств изменения голосования на президентских выборах из-за иностранного вмешательства. Конгресс США назвал недоказанным «влияние» РФ на президентские выборы 2016 года.

Депутат Госдумы РФ рассказал о состоянии украинских кораблей в Крыму. Депутат Госдумы РФ рассказал о «полуобморочном» состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму.

Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице. Дочь зверски убитой в Подмосковье женщины находится в больнице.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков поддержал новый закон о выборах в парламент Украины. Лидер партии «Слуга народа» поддержал новый закон о выборах в Раду.