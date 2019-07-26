Банк России снизил ключевую ставку. События дня. ФАН-ТВ

Банк России снизил ставку Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшилась на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Это второе снижение в 2019 году. Первое было в июне, тогда Центробанк тоже уменьшил показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%. Некоторые эксперты полагают, что Банк России воздержится от снижения ставки до семи 7%. Так как достаточно высокими остаются инфляционные ожидания населения. Напомним, ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Также снижение ставки создает условия для уменьшения ставок по кредитам и депозитам в будущем.

Освобождение российских моряков оценили в США Посольство США в Киеве похвалило украинскую власть за решение освободить моряков, которые были на борту задержанного СБУ российского танкера. «То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно, и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — написали представители посольства на официальной странице в Facebook. Напомним, накануне СБУ задержала в порту Одесской области российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. «Думаю, обмен задержанных российских моряков не входил в план СБУ — они ничего не нарушили, им нечего предъявить. Версия «мести за Керчь» через восемь месяцев после инцидента? Неубедительно. Арест танкера выглядит как продуманный враждебный ход. Кому-то в Киеве нужен новый конфликт», — прокомментировал случившееся член Совета Федерации России Алексей Пушков. Остается вопрос, а на каком основании это вообще сделали? По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, СБУ, задержав танкер, нарушила не только Морское право, но и международное законодательство. В связи с этим Москва планирует обратиться в Совбез ООН. Отметим, что украинская сторона арестовала танкер как вещдок, но моряков отпустила. В пятницу они прибыли в Москву рейсом из Кишинева.