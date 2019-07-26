Лавров заверил, что РФ продолжит содействовать урегулированию кризиса в ЦАР

Москва, 26 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что РФ продолжит оказывать содействие урегулированию ситуации в Центральноафриканской республике.

Он уточнил, что Москва в этом вопросе будет действовать в координации с Афросоюзом и своими международными партнерами. С таким заявлением он выступил на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта погибли около 6 тысяч человек. Почти миллион жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.