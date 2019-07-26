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Huawei представила скоростной смартфон в 5G-сетях Mate 20X

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Huawei представила скоростной смартфон в 5G-сетях Mate 20X

Пекин, 26 июля. Китайский IT-гигант Huawei представил свой первый коммерческий смартфон 5G, информация о Mate 20X появилась в соцсети Weibo​​​.

Телефон с двумя SIM-картами поддерживает сети 5G и 4G. Как заявляет разработчик, это устройство с самым высоким в мире исходящим соединением.

Цена за гаджет с экраном FHD+ OLED7,2 дюйма c поддержкой HDR составляет 6199 юаней (более 57 тысяч рублей). Новый телефон можно заказать, официальные продажи стартуют с 16 августа.

Напомним, что власти США обвиняют компанию Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР, а также в возможной слежке за клиентами. Минторг США также внес компанию в «черный список», теперь Huawei не может вести дела с американцами.

Ранее эксперты рассказали о российском рынке смартфонов. За первое полугодие 2019 года в стране купили более 13,1 млн телефонов, оборот составил 211 млрд рублей.

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