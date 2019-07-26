Соболь и журналисты иностранных СМИ сломали аппаратуру в Мосгоризбиркоме

Москва, 26 июля. Снятый с выборов кандидат Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали микрофоны, а также нарушили энергоснабжение в зале заседания Мосгоризбиркома. Об этом в пятницу заявил глава МГИК Валентин Горбунов.

В результате комиссии пришлось проводить заседания в малом зале.

«Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники еще не смогли все это восстановить, что они там делали — неизвестно. Поэтому в тесноте. Надеюсь, все уместились»,— отметил Горбунов.

Он также обратил внимание на то что Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, и охране пришлось вызывать полицию, чтобы выпроводить нарушителя.

Накануне Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, на котором рассматривалась ее апелляция. Женщина требовала восстановить ее на выборах вопреки законодательству.

Отметим, что Соболь было отказано в регистрации после того, как полиция обнаружила в ее штабе цех по фальсификации подписей. Она также участвовала в несанкционированных митингах, призывала москвичей присоединиться к этим акциям, оказывала давление на избирательную комиссию, использовала «мертвые души» (подписи умерших людей), карусели и подкуп избирателей. Следственные органы уже вызвали женщину на допрос, однако она так и не явилась.