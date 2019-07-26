«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Киев, 26 июля. Украина ждет официальной позиции «Газпрома» по поводу транзита газа. Об этом в пятницу заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя новости о том, что российский гигант может продлить контракт по транзиту газа через Украину не на 10 лет, как предлагает Киев, на полгода — год.

«Было бы желательно, чтоб «Газпром» ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если «Газпром» не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями», — пишет Витренко в Facebook.

По словам директора «Нафтагаза», единственным способом сохранить транзит на Украине является остановка строительства газопровода «Северный поток — 2», однако Германия и некоторые другие страны поддерживают данный проект, отмечает «Газета.ру».

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году. Однако российская компания собирается пролонгировать договор не на 10 лет, как того хочет Киев, а на 6-12 месяцев. Это даст России время завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.