Эрдоган пригрозил отказаться от покупки самолетов Boeing в ответ на санкции США

Анкара, 26 июля. Турция может отказаться от приобретения американских авиалайнеров Boeing, если США введут санкции против Анкары из-за покупки ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Анкара заказала у американской корпорации Boeing 100 самолетов на общую сумму в размере 10 миллиардов долларов. Он также добавил, что Турция будет вынуждена отказаться от приобретения самолетов Boeing, если Вашингтон введет санкции против Анкары из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Мы покупаем самолеты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (США введут санкции – Прим. ФАН), нам придется подумать об этом», — сказал Эрдоган.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали соглашение на поставку четырех дивизионов С-400. Покупка С-400 спровоцировала кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Вашингтон

При этом американские власти предпринимал активные меры, чтобы сорвать сделку между РФ и Турцией. Власти США призывали Турцию отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot, а также угрожали отменить продажу Анкаре истребителей F-35, однако турецкие власти отказалась идти на уступки. 13 июля в министерстве обороны Турции заявили о начале поставок С-400 из России.

Позднее в Вашингтоне заявили, что США продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено из-за поставок российских ракетных комплексов С-400.