Строители отреагировали на решение Беглова ужесточить санкции за срыв сдачи соцобъектов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе пятничного объезда Пушкинского и Московского районов заявил о применении жестких мер к подрядчикам, по вине которых срываются сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга сообщил, что город в кратчайшие сроки разрывает контракт с ООО «Капитал стройиндустрия», поскольку эта подрядная организация сорвала реконструкцию гимназии № 406 на Леонтьевской улице в Пушкине. По вине этого же подрядчика не будет введена в эксплуатацию в запланированный срок поликлиника для взрослых в переулке Щуппа в Красном Селе.

«Мы решили принять меры, а именно разорвать контракты. Потому что терпеть и слушать все эти обещания уже невозможно. Обязательно предъявим штрафные санкции к подрядным организациям и включим их в «черный список» застройщиков, чтобы больше они не получали госзаказов», — сказал Александр Беглов.

Глава комитета Городской думы Санкт-Петербурга по строительству Леонид Кулаков уточнил, что у холдинга «Капитал стройиндустрия» заключено еще два контракта с городом, и правительство Петербурга их тоже расторгнет.

«Мы будем очень жестко поступать с теми подрядными организациями, которые сегодня обманывают, жульничают и не выполняют свои обязательства. Тем более, сам город полностью свои обязательства выполняет. Мы уже в конце 2018 года сформировали необходимые средства, чтобы доделать долгострои, и чтобы максимально запустить детские садики, школы и поликлиники», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник убежден, что если подрядчик обещал завершить строительство к определенному сроку и взял деньги на это, то, несмотря ни на что, обещания должны быть выполнены.

Генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, комментируя Федеральному агентству новостей решение Беглова, заметил, что неисполнение контракта в строительстве — явление достаточно распространенное.

«Это происходит если не на каждом втором, то на каждом пятом объекте, когда подрядчик не успевает вовремя его сдать, срывает сроки или даже не может выполнить контракт, потому что не имеет достаточного опыта, сил и средств. Часто бывает, что небольшая компания побеждает в конкурсе, предложив наименьшую цену, а потом бегает и предлагает нормальным застройщикам выполнить госзаказ еще за меньшие деньги. Естественно, никто не соглашается. Из-за этого и возникают проблемы исполнения контрактов, срыва сроков сдачи объектов, а самое главное — низкого качества строительных работ, которые в итоге получает заказчик за счет бюджетных средств», — объяснил Алексей Белоусов.

Глава «Объединения строителей СПб» отметил, что перечисленные проблемы связаны с особенностью 44-го федерального закона, который «не делает разницы между закупками скрепок и строительством поликлиник, детсадов и школ».

«Безусловно, требуется изменить федеральное законодательство в части, касающейся введения процедур предквалификации, страхования в компаниях, которые обладают определенными финансовыми возможностями, получения банковских гарантий в банках, имеющих высокий рейтинг. Конечно, участвовать в конкурсах должны поставщики, имеющие соответствующий опыт, квалификацию, наличие истории с исполнением подобных госзаказов и успешным решением проблем, которые могут возникнуть при строительстве и в ходе эксплуатации объекта», — считает Алексей Белоусов.

Но пока федеральный закон не изменен, власти регионов должны самостоятельно находить решения возникающих с подрядчиками проблем, считает собеседник ФАН.

«Решение Беглова, на мой взгляд, правильное, — сказал Алексей Белоусов. — Потому что жесткие санкции за неисполнение госзаказа и угроза попадания в «черный список» застройщиков должны уменьшить число мелких подрядчиков в конкурсах на крупные контракты. Это дополнительный фильтр для недобросовестных и неопытных исполнителей».

Что касается реестра недобросовестных поставщиков, в который Александр Беглов пообещал внести застройщиков, сорвавших сроки сдачи соцобъектов Петербурга, то пресс-секретарь регионального управления Федеральной антимонопольной службы Марина Нериновская рассказала ФАН, как пополняется этот «черный список».

«Чтобы недобросовестный поставщик оказался в реестре, заказчик должен сделать первые шаги. То есть именно заказчик должен в одностороннем порядке расторгнуть договор, если ему не нравится подрядчик, затем написать заявление в УФАС, которое в течение пяти дней будет рассматривать наша комиссия, а потом принимать решение о включении или невключении подрядчика в реестр недобросовестных. Если принято решение о включении в реестр, то оно направляется в центральный аппарат ФАС России, который расширяет список», — рассказала Марина Нериновская.

Она подчеркнула, что «просто так» подрядчики в «черный список» не попадают, а вносятся в него за действительно серьезные нарушения при исполнении контракта, которые внимательно изучаются комиссией ведомства.

Представительница УФАС по Петербургу добавила, что в реестре недобросовестных поставщиков находятся не только застройщики, но компании, оказывающие самый широкий спектр услуг.