Онищенко резко ответил психиатру-наркологу, «заступившемуся» за пиво

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко резко ответил психиатру-наркологу Александру Немцову, который «заступился» за пиво.

Ранее Онищенко резко выступил против инициативы Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничную продажу пива. Парламентарий считает это предложение беспринципным и провокационным на фоне поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по сбережению здоровья населения. Депутат Госдумы даже пригрозил подать в суд на авторов инициативы.

Но у Минпромторга в этом вопросе есть и защитники, в частности — доктор медицинских наук, эксперт по алкогольной смертности, руководитель отдела Московского научно-исследовательского Института психиатрии Минздрава РФ Александр Немцов. По мнению Немцова, смягчение антиалкогольной политики по отношению к пиву — давно назревший шаг.

«Да, любой алкоголь — зло. Но зло бывает разное: плохое и не очень, — заявил Немцов «Вечерней Москве». — Пиво, равно как и вино — намного лучше водки и других крепких алкогольных напитков».

По мнению психиатра, гонения на пиво начались в России в 2008 году, когда водочное лобби добилось приравнивания пенного напитка к крепкому алкоголю.

«Помог и тогдашний главный санитарный врач Геннадий Онищенко, — считает Немцов. — Он стал везде рассказывать, что в России процветает пивной алкоголизм, но это неправда!».

Заявления Александра Немцова возмутили Геннадия Онищенко, который в авторской колонке для Федерального агентства новостей дал резкую отповедь оппоненту.

Вопиющая некомпетентность «защитников» пива. Колонка Геннадия Онищенко

Мы уже давали оценку «государственному» подходу чиновников Минпромторга, разродившихся предложением изъять пиво из числа алкогольных напитков. Но, оказывается, и во врачебном сообществе есть специалисты с подобными идеями. Я с большим удивлением прочитал комментарий доктора медицинских наук Александра Немцова, который, защищая производителей пива, приводит странный аргумент о якобы «гонениях» на них, которые имеют место исключительно в связи с лоббированием интересов производителей водки.

Мне странно даже комментировать этот глубоко научный «аргумент» в защиту пива от врача-нарколога. Похоже, у этого сотрудника уважаемого учреждения не все в порядке с профессиональными знаниями. Такие залихватские комментарии, что «зло бывает разное — плохое и не очень», что «пиво и вино намного лучше водки», и т. д. — свидетельствуют не о профессионализме, а, скорее, о зависимости от конкретных видов алкогольных напитков, палитра которых, к сожалению, на нашем рынке широка и разнообразна.

Постараюсь выяснить у руководства указанного учреждения (Московского научно-исследовательского Института психиатрии Минздрава РФ) профессиональный статус и компетенцию этого специалиста.

Что касается его «реприз» лично в мой адрес, хочу сказать следующее. Я много десятилетий занимаюсь этой проблемой на всех площадках — и медицинских, и политических. И я никогда не слышал об этом «светоче» наркологии. Судя по всему, он, видимо, страдает элементарным отсутствием воспитания, раз позволяет себе такие разнузданные высказывания в мой адрес.

Думаю, как минимум, профессиональную аттестацию я ему обеспечу через соответствующие структуры.

Данные, которые я приводил по катастрофическому распространению пивного алкоголизма, мы выверяли вместе с Институтом наркологии тогдашней Академии медицинских наук (ныне ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава РФ).

А вот его выступления по поводу того, что оборот вина с пивом и крепких алкогольных напитков якобы нужно регулировать по-разному, говорят о его дремучей некомпетентности и как врача, и как эксперта в правовом регулировании рынка алкоголя.

Есть вопросы и к изданию, которое позволяет себе печатать очевидно безграмотные комментарии человека, который, на мой взгляд, делает заявления, говорящие об отсутствии общего медицинского образования. Некоторые его заявления, извините за выражение, больше похожи на «терминологию» ночного сторожа на овощной базе, но никак не врача.

Справка ФАН

Пиво и пивоваренная продукция были приравнены в России к крепкому алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года запрещена продажа пива и пивных напитков в ларьках, а также их реализация в ночное время. С 2017 года запрещено производство пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. Сегодня на пиво распространяются все ограничения, прописанные в правилах оборота крепкого алкоголя.