МИД РФ назвал штраф телеканалу RT в Британии актом прямой цензуры

Москва, 26 июля. МИД РФ в ответ на штраф телеканалу RT в Британии напомнил Лондону о многочисленных нарушениях со стороны СМИ Соединенного Королевства. Комментарий появился на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В частности, в министерстве указали на постоянное искажение фактов со стороны Reuters, The Guardian и «Би-би-си». При этом в отличие от западных коллег в российском ведомстве не были голословными и привели несколько ярких примеров, доказывающих недобросовестную работу, а точнее, самую настоящую антироссийскую пропаганду, которой занимаются британские журналисты.

Одним из таких примеров стали публикации о задержании итальянских экстремистов. Несмотря на то, что полиция Италии официально сообщила, что правоохранители в Турине следили за людьми, связанными с ультраправыми украинскими группировками, которые сражались в Донбассе против сторонников независимости», британские издания текст откорректировали в «правильном» для себя ключе и написали о задержании радикалов, участвовавших в боевых действиях «на стороне пророссийских сепаратистов».

Помимо этого в МИД РФ не забыли и о документальном фильме «Би-би-си-2», вышедшем под названием «Россия с Саймоном Ривом». Лента представляют собой отснятые кадры российской природы, интервью с россиянами, которые перемешали с застарелыми антироссийскими политическими клише и заявлениями о якобы имевших место «преследованиях и задержаниях» журналистов полицией. Но при всем при этом в фильме благополучно умалчивается о том, что у оператора этой съемочной группы не было никакой журналистской аккредитации в России. Кроме того, британцы несанкционированно использовали дрон.

Не могли не вспомнить в ведомстве и о совершенно вопиющем инциденте, произошедшем на недавней пресс-конференции в Гаване, где журналист все той же «Би-би-си» Уилл Грант исказил слова президента России о сотрудничестве РФ и Латинской Америки. Позднее он попытался оправдаться и объяснил это «возможной виной переводчиков». Спикер МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что корреспондент королевского телеканала приписал Путину цитату госсекретаря США.

И вся эта системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора «Ofcom», который оштрафовал RT, почему- то не становится. В МИД РФ добавили, что случившееся в очередной раз показало, что Лондон пытается всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране. Теперь в ход идут и финансовые рычаги.

«Рассматриваем решение «Ofcom» в качестве акта прямой цензуры», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ предупредили, что британские СМИ теперь должны быть готовы к последствиям действий властей Соединенного Королевства.

Напомним, британский медиарегулятор «Ofcom» оштрафовал телеканал «RT» на 200 тыс. фунтов за якобы допущенные им серьезные нарушения правил вещания.