Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР

Москва, 26 июля. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕР.

Партия предлагает назначить главой Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, главой КБР — Казбека Кокова, а главой Крыма — Сергея Аксенова. Отметим, что Калиматов в настоящее время является временно исполняющим обязанности главы Ингушетии, Коков — временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии, а Аксенов — действующим главной Крыма.

Турчак отметил, что Калиматов, который прежде занимал пост прокурора Ингушетии и советника губернатора Самарской области, обладает необходимым управленческим опытом и знаниями о жизни региона. Аналогичной характеристики удостоился Коков.

Что касается Аксенова, то он, по словам Турчака, за пять лет смог заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма, а также построил необходимые для полуострова инфраструктурные и социальные объекты.

Напомним, что выборы глав регионов пройдут в России 8 сентября. Депутаты местных парламентов должны будут выбрать кандидата из списка, предлагаемого президентом. Всего в этом году будет выдвинуто 13 кандидатов на должность глав регионов. Эксперты тем временем прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.