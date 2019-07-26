Министр культуры Крыма раскрыла место установки памятника апостолу Андрею

Москва, 26 июля. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заявила, что место для установки памятника святому апостолу Андрею Первозванному уже подобрано властями региона.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции «Создание памятных мест на Крымском полуострове», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы знаем, где будет установлен этот памятник. Место подобрано. Глава города Керчи Сергей Бороздин встречался с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым», — отметила Новосельская.

Так, на встрече чиновники пришли к решению, что памятник святому апостолу Андрею будет установлен на въезде в Керчь со стороны Крымского моста. Было выбрано самое наблюдаемое место со стороны моста.

«Была выделена площадка для установки будущего памятника, она составляет 1,3 га», — добавила министр культуры республики Крым.

По словам Арины Новосельской, несмотря на то что на полуострове уже есть три памятника Андрею Первозванному, республика нуждается в монументальном памятнике.

«Создание такого монумента очень важно для крымчан. Крымчане поддержат эту инициативу», — заверила министр культуры Крыма.

По преданию, святой апостол Андрей много времени провел в Тавриде, напомнила Новосельская.

Крым богат историческими и архитектурными памятниками. Всего на крымской земле расположено почти 12 тыс. памятников, 3 тыс. из которых скрыты под водой, добавила министр.

Ранее председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский рассказал о предстоящем процессе выбора художественного образа для будущего памятника апостолу Андрею. По словам известного режиссера, художественному совету предстоит выбрать памятник, который останется «в памяти наших потомков».