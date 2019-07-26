В Китае назвали бомбардировщик Ту-160 российской «пощечиной» для НАТО

Москва, 18 июля. В Китае рассказали, как Россия не на шутку напугала участников учений НАТО BALTOPS-2019, когда над регионом пролетели два бомбардировщика Ту-160.

Китайский портал Sohu рассказал об инциденте в Балтийском море, когда там проходили учения Североатлантического альянса. Россия направила для контроля воздушного пространства два Ту-160. Авторы материала предположили, что, возможно, это было предупреждение от Москвы для военно-политического блока о том, что РФ не потерпит провокаций у своих границ.

«Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО», — констатируют китайские журналисты.

В материале отмечалось, что в НАТО ничего не смогли предпринять против российских бомбардировщиков, так как Ту-160 совершали патрулирование исключительно в международном воздушном пространстве. В воздух были подняты датский F-16, финский F-18 и шведский JAS-39, однако российские самолеты не обратили на них внимание.

«Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», — восхитились авторы статьи.

Они пояснили, что западные страны под руководством США постоянно пытаются окружить Россию и отрезать ее от остального мира. Однако Москва своими действиями доказывает, что не даст себя в обиду, пишет «Царьград».

Ту-160 обладают серьезной боевой мощью. Бомбардировщики могут лететь около 23 часов подряд, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки. Самолеты способы пускать крылатые ракеты, сбрасывать ядерные бомбы и перевозить 45 тонн гранат. За эти возможности они получили название «мобильный арсенал». Российские же летчики называют их «белыми лебедями».