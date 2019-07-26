Российские олимпийцы будут выступать на ОИ-2020 под своим флагом

Москва, 26 июля. Российская олимпийская сборная выступит на летних ОИ-2020 в Японии под своим флагом, без каких-то ограничений или дополнительных условий. Об этом заявили сегодня в пресс-службе Олимпийского комитета России.

В ведомстве уточнили, что ОКР уже получил официальное приглашение принять участие в Играх-2020 в Токио. Его российской стороне направил Международный олимпийский комитет. В 2020 году Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии.

Напомним, в 2018 году на Играх в Южной Корее олимпийскую сборную РФ вынудили выступать под нейтральным флагом, а также при соблюдении определенных условий, выдвинутых МОК. Такое решение в этой организации приняли из-за допингового скандала.

25 января ОКР опубликовал список из 169 спортсменов, которые будут выступать в 15 олимпийских дисциплинах. Некоторые российские олимпийцы пытались оспорить недопуск на Олимпиаду в Федеральном суде Швейцарии. Но коллективный иск против МОК был отклонен.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд счел запрет на участие в Олимпиаде для 11 спортсменов из РФ законным, однако отменил их пожизненную дисквалификацию. Тем не менее МОК все равно не пригласил на Игры 15 из 28 спортсменов, оправданных арбитражом. 6 февраля еще 32 российских спортсмена подали апелляцию, но ее тоже отклонили.