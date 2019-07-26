В Госдуме рассказали, зачем Киева пугает украинцев российским «зеленым лучом»

Севастополь, 26 июля. «Зеленые лучи», которыми якобы подсвечиваются украинские корабли в Азовском море, являются оптическим обманом. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

Ранее украинские пограничники пожаловались на «зеленый луч», который по вечерам освещает их корабли со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Украинские пограничники сообщили о двух подобных инцидентах, которые происходят по вечерам в одно и то же время. При этом оба раза ни техника, ни экипаж украинских кораблей не пострадали.

«Зеленый луч - это оптический обман в глазах украинского командования. Впрочем, я в это слабо верю, ведь прожекторы с какими бы то ни было лучами, не могут «добить» с границы территориальных вод до украинского берега, это все-таки не менее 12 миль - почти 20 километров», — сказал Белик.

Депутат также добавил, что Киев не первый год пугает простых украинцев «российской угрозой», однако теперь киевские власти решили переключиться на военных.

«Танки уже ждали — не пришли, войска — тоже не переходят границу, нужно искать ноу-хау — и зеленый луч, как говорится, самое то. Светили с какими целями — неизвестно, но напугать людей надо», — добавил депутат.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовное судно «Норд». Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитану судна удалось покинуть территорию Украины в феврале 2019 года. Кроме того, в августе 2018 года в херсонском порту задержали российский танкер «Механик Погодин», попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.