Турция сметет «карманную армию» США, если не получит зону безопасности в Сирии

Турция намерена начать новую военную операцию на севере Сирии, если в ближайшее время Соединенные Штаты не представят приемлемый для Анкары план по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии. С таким заявлением выступил вчера глава Минобороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с американским спецпредставителем по Сирии Джеймсом Джеффри.

Двухдневный визит Джеффри не принес реальных результатов — спецпосланника США не приняли ни президент Реджеп Тайип Эрдоган, ни глава МИД Мевлют Чавушоглу. Весьма вероятно, что высшие лица Турции посчитали для себя попросту неприличным вести прямые переговоры с союзником их злейшего врага — курдских вооруженных сепаратистов, которых возглавляет выходец из террористической Рабочей партии Курдистана Мазлум Абди, назначенный американцами командующим коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

CENTCOM Komutanı ABD'li McKenzie Türkiye'de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan terörist Ferhat Abdi Şahin ile birlikte. Şimdi biz bunlarla müttefikiz ve oturup Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturacağız öyle mi? @Sedat_Peker pic.twitter.com/2bp1Cvos77 — Muhammed Yücel (@muhammed_yuceTC) July 23, 2019

Как отметили Акар и Чавушоглу, предложения по зоне безопасности — 20-мильной ширины полосе в северной Сирии, которую Турция хочет поставить под свой контроль, — которые привез Джеффри, не устраивают Анкару. Глава турецкого МИД напомнил, что США до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по выводу курдских сил из Манбиджа. (Причина, по которой американцы до сих пор этого не сделали, лежит на поверхности — жители Манбиджа уже давно требуют передать город под контроль правительственных сил; Штаты понимают — стоит курдским силам покинуть стратегически важный город, он немедленно вернется под контроль Дамаска).

«Создается впечатление, что они хотят затормозить процесс, как это произошло в Манбидже», — дипломатично заметил Чавушоглу. Все-таки для министра дипломатии одного из сильнейших государств Ближнего Востока было бы не к лицу открыто заявить, что союзники по НАТО «кинули» Турцию.

Между тем турецкая армия вовсю готовится к новому вторжению в Сирию — на этот раз на территории, которые фактически находятся под оккупацией США. Наблюдатели заметили отряд турецких коммандос, переброшенный в турецкий город Суруч, находящийся всего в 10 километрах от расположенного по ту сторону границы Рас аль-Айна.

В самое ближайшее время приготовления на турецкой стороне границы будут завершены и армия сможет двинуться вперед. Для того, чтобы предотвратить это, курды, например, используют тактику в буквальном смысле «фальшивого флага» — отряды SDF, патрулирующие границу с Турцией, используют американские флаги, создавая видимость присутствия американской пограничной стражи. Вряд ли курдским отрядам это поможет, когда их опорные пункты начнут поражать самолеты F-16 ВВС Турции — американские истребители американскими же ракетами.

В настоящее время терпение Турции практически на исходе, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического портала «Кассад» Борис Рожин — собственно, об этом же ранее заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция уже неоднократно пыталась начать эту операцию, пыталась начать ее еще в прошлом году, — напомнил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей, — но США систематически купируют это дипломатическими методами; а также выдвигая на границу Сирии дополнительные силы — рейнджеров и другие подразделения, которые развернуты в провинциях Ракка и Хасака».

Эксперт агентства «Кассад» подтвердил — на этот раз Вооруженные силы Турции самым серьезным образом подготовились к вторжению.

«В этот раз Турция сосредоточила у границ крупную группировку: если брать Хасаку, она эквивалентна примерно трем механизированным бригадам (порядка 10–15 тысяч человек. — Прим. ФАН), соответственно, эта сила способна решать достаточно серьезные задачи», — отметил Рожин.

Стоит вспомнить о том, что в ходе операции «Щит Евфрата» в 2017 году против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) было задействовано всего около 1500 турецких военнослужащих при поддержке 3000—5000 боевиков ССА. В дальнейшем в ходе антикурдской операции «Оливковая ветвь» численность турецкой группировки превысила 6000 человек. Теперь, когда в руках у Турции оказались российские ЗРК С-400, США могут поостеречься применять против протурецких сил авиацию, понимая, что это может очень плохо закончиться.

«Тут вопрос не в военном отношении — турецкие военные показали, что пусть и с потерями, и не без проблем, но они могут раскатывать силы SDF, — тут вопрос скорее в том, решатся ли они пойти на более серьезную конфронтацию с США. Неслучайно турки, угрожая операцией, оставляют лазейку, требуя от США «навести порядок в восточной Сирии» и прекратить поддержку группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана, прекратить поставлять вооружение и технику, а также проводить обучение этих группировок, — отметил Борис Рожин. США эти требования игнорируют, соответственно, вероятность более жестких действий со стороны Турции повышается — неслучайно первые комплексы С-400 Турция собирается разворачивать на прикрытие районов предстоящей операции в Телль-Абъяде, Кобани (Айн аль-Араб) и, само собой, Манбиджа — там, где может потребоваться воздушный зонтик, чтобы США не чувствовали бесконтрольного господства в воздухе».

Судьбу «Демократических сил Сирии», а возможно, и всего курдского народа, сейчас определяют закулисные игры в Вашингтоне, считает военный эксперт, — там, где идет тихое, но решительное противостояние между президентом Дональдом Трампом, который хочет убрать американские силы из Сирии и сосредоточиться на более выигрышных в плане политического рейтинга вопросах, Госдепартаментом, который саботирует «примиренчество» Трампа, чтобы не потерять остатки стратегических успехов, достигнутых при Обаме, Пентагоном, и советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который готов на все, чтобы развязать полномасштабную войну с Ираном и хотя бы таким образом сохранить свое имя для истории.

«Трамп изначально намерен был бросить курдов, однако, как мы видим, давление по линии Демократической партии, по линии неоконсерваторов, — достаточно сильное. В принципе, Трамп последовательно придерживался своего решения «демонтировать» эту ситуацию — однако сначала пошли разговоры о том, что «мы не прекращаем поддержку», потом разговоры о тех или иных инцидентах (со «спящими ячейками» ИГИЛ1), а после попытки привлечь иностранные войска для поддержки проамериканских сил в Сирии. Фактически те, кто окружает Трампа, отменили это решение на текущий момент — хотя формально Трамп его не отзывал», — отметил Борис Рожин.

По мнению эксперта, такая ситуация дает Соединенным Штатам «определенное пространство для маневра на переговорах с Турцией». Однако на данный момент противоречия между заклятыми союзниками по НАТО зашли очень далеко, и касаются далеко не только ситуации в Сирии. По словам Бориса Рожина, есть тенденция к дальнейшей эскалации между Турцией и США.

1 Организация запрещена на территории РФ.