Наингголан отказался перейти в «Зенит»

Санкт-Петербург, 26 июля. Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан не перейдет в «Зенит». По словам источника Федерального агентства новостей, петербуржцы согласовали аренду 31-летнего футболиста с миланским клубом и было готовы платить 100% его оклада, который составляет 4,5 млн евро.

Однако футболист не принял предложение из Петербурга по семейным обстоятельствам. Сообщается, что сине-бело-голубые переключились на другие кандидатуры. Переговоры по ним ведет спортивный директор клуба Хавьер Рибалта.

Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» летом прошлого года за 38 млн евро. В минувшем сезоне он провел 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Футболист, вероятнее всего, перейдет в итальянский «Кальяри», за который он уже выступал с 2010 по 2014 года.

Раджа Наингголан является бельгийским футболистом, который играет на позиции центрального полузащитника. В настоящее время спортсмен выступает в миланском «Интернационале». До этого играл за «Пьяченца», «Кальяри» и «Рома» (все перечисленные клубы являются итальянскими). Кроме того, Наингголан пять раз выступал за сборную Бельгии.