Союз блогеров Украины обнародовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, в котором раскрывается факт существования договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Согласно информации из документа, пост премьер-министра Украины может занять нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу», – пишет Кахконен.

Позже соответствующая публикация исчезла с сайта Союза блогеров Украины.

Кахконен призвала Волкера оказать главе МВД Украины всевозможную помощь. Это связано с тем, что Аваков будет являться гарантом возвращения финансовых средств, которые Украина получила от международных структур, говорится в послании.

У меня нет никаких сомнений, что это письмо подлинное, говорит лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот.

«Более того, полгода назад я заявлял, что Аваков ведет активные переговоры с заокеанскими кураторами о том, чтобы стать премьер-министром. Ему дали проверочное дело, чтобы президентские и парламентские выборы прошли без эксцессов. Он выполнил свое условие договора и теперь ждет, чтобы американцы выполнили свое», — заявил Юрий Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Аваков действительно хочет стать премьер-министром, считает журналист.

«Собственно, не новость и то, что Украина управляется из США. С другой стороны странно то, что до сих пор празднуется день независимости 24 августа. Это происходит постоянно. Можно вспомнить переговоры с Нулланд по поводу будущего президента Украины. На них обсуждались такие кандидатуры на этот пост, как Кличко и Порошенко», — сообщил он.

С одной стороны, сейчас это письмо не сильно повлияет на принятие решений, отметил эксперт.

«С другой стороны, это письмо нужно предавать огласке. Если Аваков станет премьер-министром Украины, то это будет продолжение процесса формирования нацистского государства. Аваков является основным покровителем нацистов на Украине. С одной стороны, у него в подчинении силовики в виде полиции, с другой стороны, радикалы из «Азова»», — добавил он.

Если говорить о письме Волкеру со стороны всемирного банка, тот тут прослеживается взаимосвязь денежных потоков и власти.

«Всемирный банк готов влиять на принятие решений по финансированию тех или иных направлений на Украине. Можно провести параллель с заявлением Джо Байдена, когда он просил убрать прокурора Шокина. Не уберете прокурора, не дадим вам миллиард, заявляли из США. Таким образом, сегодня американцы на Украине выстроили обычную колониальную страну, которой управляют примитивно, на уровне разделяй и властвуй», — сказал Юрий Кот.

Напомним, в день выборов в Верховную раду Зеленский сообщал, что премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист, а не политик.