Стало известно о сделке Зеленского с США по новому премьеру Украины

Киев, 26 июля. Украинские СМИ узнали о договоренности президента Украины Владимира Зеленского с США и Всемирным банком.

Издание «Национальный банк новостей» опубликовало письмо регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру. Обращение датировано 4 апреля этого года.

Автор письма обратил внимание Волкера на тот факт, что у Зеленского высокие шансы победить во втором туре президентских выборов.

«Значит, у Запада появилась возможность кардинально изменить государственное устройство Украины через формирование парламентской республики», — констатировала Кахконен.

Она отметила, что Зеленский принимает план, который ему предложил Всемирный банк.

«Все прежние договоренности с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост главы правительства остаются в силе», — уточняет Кахконен.

Представитель Всемирного банка призвала Волкера оказать поддержку Авакову. По ее мнению, он является гарантом возвращения финансов, которые Украине предоставили международные институты.

В это же время она подчеркивает, что необходимо «минимизировать шансы главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко быть вовлеченной в процесс формирования правительства Украины». Кахконен объясняет, что с Тимошенко нет никаких договоренностей по финансовым вопросам, что может привести, по ее мнению, к негативным последствиям, пишет «Царьград».

Комментариев самого Всемирного банка и Госдепартамента США по вопросу этого послания и его содержания пока не поступало.