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Россия

ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину

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ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину

Москва, 26 июля. Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов (не доверяют 23,8%), Дмитрию Медведеву – 38,1%, Владимиру Жириновскому – 35,5%, Геннадию Зюганову – 35,2%, Сергею Миронову – 28,7% опрошенных», — говорится в сообщении.

Среди представленных в Госдуме партий наибольшим доверием пользуется «Единая Россия», рейтинг которой составил 33%. За ней следует КПРФ (14,7%), ЛДПР (12,6%) и «Справедливая Россия» (6,1%).

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Петербурга Александром Бегловым. По словам градоначальника, глава государства, который является уроженцем Петербурга, прекрасно понимает специфику Северной столицы, поэтому имеет положительное отношение к инициативам, направленным на развитие города.

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