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Кончаловский рассказал о создании памятника апостолу Андрею в Крыму

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Кончаловский рассказал о создании памятника апостолу Андрею в Крыму

Москва, 26 июля. Председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский рассказал, что в настоящее время творческий совет ведет работу по созданию памятника Андрею Первозванному в Крыму.

Об этом он заявил на пресс-конференции «Создание памятных мест на Крымском полуострове», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам известного режиссера, именно личность апостола Андрея должна стать символом воссоединения Крыма с Россией.
К этому мнению пришли как жители Крыма, так и члены РВИО, пояснил Кончаловский.

«Эти мысли кристаллизовались в идее, что нужно поставить там памятник апостолу Андрею, ученику Христа, который ступил своей ногой на землю Крыма, а потом отправился на север», — добавил режиссер.

Кончаловский рассказал о создании памятника апостолу Андрею в Крыму

Творческому совету предстоит с вниманием и тщательностью изучить предлагаемые варианты будущего памятника. Функция творческого совета РВИО — избежать памятников, которые не представляли бы художественного интереса, подчеркнул председатель творческого совета Российского военно-исторического общества.

«Сама эта идея настолько прекрасна... Это будет памятник, который оставался бы в памяти наших потомков.

Я с волнением думаю о том, как мы будем строго и вдохновенно рассуждать о том, что будет представлять из себя памятник ловцу человеческих душ», — сказал Кончаловский.

Памятник будет установлен на народные деньги. Создание монумента может занять несколько лет.

Ранее ФАН писало, что в Петербурге планируется установить памятные таблички в честь 130-летия поэта Анны Ахматовой.

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