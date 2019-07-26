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Путин подписал закон о защите должников по ЖКХ от коллекторов

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Путин подписал закон о защите должников по ЖКХ от коллекторов

Москва, 26 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. 

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, его главной целью является защита прав граждан от действий коллекторов и других непрофессиональных участников рынка ЖКХ.

Заниматься взысканием долгов по новому закону смогут только управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. При этом должника должны будут уведомить об этом в письменной форме в течение 10 дней.  Кроме того, документ запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

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