В СФ ответили на предложение украинцев опередить РФ при запуске поездов по Крымскому мосту

На портале президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с предложением пустить в Крым поезда раньше того срока, когда железнодорожные составы пойдут на полуостров с материковой части России.

«Инфраструктура давно налажена. Просто одним указом снять запрет и пустить поезда до начала наладки железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Поскольку если еще с этим затянуть, то мы там со своими поездами будем уже никому не нужны», — пишет автор петиции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал предложение украинца. По словам российского парламентария, если предложение будет реализовано, то это позволит гражданам Украины чаще посещать полуостров.

«Это хорошая инициатива, я отношусь к ней положительно. Поезда из Украины в Крым — это возможность для граждан Украины более комфортно перемещаться между двумя странами. Я надеюсь, эта инициатива наберет достаточное количество голосов и будет реализована», — сказал сенатор от Республики Крым.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в мае 2018 года, президент России Владимир Путин лично проехал по инженерному сооружению на КамАЗе, путь занял 16 минут. В декабре текущего года будут запущены железнодорожные составы: 18 июля была закончена укладка железнодорожных рельсов, билеты на поезда можно будет купить уже в октябре. В Крыму уверены, что это позволит значительно повысить туристическую привлекательность региона. Также это позволит снизить стоимость продуктов питания.