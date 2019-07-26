Зарезанная в Раменском девушка незадолго до смерти жаловалась на побои от своего парня

Москва, 26 июля. Зарезанная во дворе жилого дома в Раменском девушка незадолго до смерти жаловалась на побои от своего парня. Об этом рассказала соседка погибшей Елизавета.

По ее словам, побои и стали причиной расставания пары.

«Они (погибшая с ребенком — прим. ФАН) переехали сюда чуть больше месяца назад. Жили до этого недалеко, в других дворах. Она переехала с сестрой. С мужчиной они здесь не жили. Больше здесь я никакого не видела», — рассказала Елизавета телеканалу 360.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал девушку во дворе в Раменском — прямо на глазах у ее маленькой дочери. На следующий день подозреваемый был задержан полицией. Во время допроса мужчина рассказал, что совершил убийство на почве ревности. Он признался в совершении преступления.

Задержанный ранее был судим по статье о незаконном обороте оружия. Следователи проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к убийству девушки в Крыму, которое было совершено в 2014 году.