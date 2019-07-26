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Новый клип Меладзе высмеяли из-за молодой модели

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Новый клип Меладзе высмеяли из-за молодой модели

Москва, 26 июля. Интернет-пользователи высмеяли новый клип российского певца Валерия Меладзе на композицию «Чего ты хочешь от меня?».

На днях в Сети появился новый клип исполнителя. В данный момент его посмотрели более 1,7 миллиона юзеров.

В ролике Меладзе везет на пикапе связанную молодую девушку (ее роль исполнила 27-летняя участница конкурса красоты «Мисс Россия — 2016» Анастасия Полхова). Он приводит ее на конюшню, где развязывает, после чего она угоняет его грузовик. Артист в это время спрашивает у нее «Чего ты хочешь от меня?». В конце клипа девушка выпускает всех лошадей и сжигает стог сена.

Многие интернет-пользователи были недовольны, что Меладзе в своем клипе задействовал слишком молодую модель. По мнению россиян, артист на ее фоне выглядел нелепо.

«Впечатление, что папа наказывает дочку», — раскритиковал видео Dida z.

«Валера, снимай в своих клипах женщин более взрослых», — призвала  Zarina32771.

«К чему эта молодуха около зрелого мужчины!?» — отреагировала на клип Елена Ширнина.

«В этом клипе непонятно, чего хочет Валера от этой девушки», — добавил пользователь с ником четвертая касса.

«Песня хорошая,но почему нельзя найти модель хотя бы 30+, неужели таких нет? Девушка тут действительно нелепо смотрится на его фоне», — оценила клип Екатерина Кадырова.

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