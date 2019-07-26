Новый клип Меладзе высмеяли из-за молодой модели

Москва, 26 июля. Интернет-пользователи высмеяли новый клип российского певца Валерия Меладзе на композицию «Чего ты хочешь от меня?».

На днях в Сети появился новый клип исполнителя. В данный момент его посмотрели более 1,7 миллиона юзеров.

В ролике Меладзе везет на пикапе связанную молодую девушку (ее роль исполнила 27-летняя участница конкурса красоты «Мисс Россия — 2016» Анастасия Полхова). Он приводит ее на конюшню, где развязывает, после чего она угоняет его грузовик. Артист в это время спрашивает у нее «Чего ты хочешь от меня?». В конце клипа девушка выпускает всех лошадей и сжигает стог сена.

Многие интернет-пользователи были недовольны, что Меладзе в своем клипе задействовал слишком молодую модель. По мнению россиян, артист на ее фоне выглядел нелепо.