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Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

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Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Екатерине Маклаковой всего 33 года, но последние несколько лет она полностью посвятила себя помощи лошадям. Сейчас она вместе с семьей живет на конюшне под Тамбовом, где содержатся 14 обладателей шикарных грив и хвостов.

Несмотря на каждодневный нелегкий труд, девушка призналась корреспонденту Федерального агентства новостей, что ни за что не променяла бы свою жизнь на что-то другое. По словам собеседницы ФАН, любовь к лошадям у нее с раннего детства. Еще будучи ребенком и проводя лето в деревне у дедушки, Катя училась не только бережно относиться к скакунам, но и ухаживать, общаться и обращаться с ними. 

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

«В 21 год я купила спортивную лошадь, занималась конкуром, а в 2012 году впервые попала на бойню в Пензенской области — и с ужасом узнала, что их, оказывается, каждый день режут! — пояснила ФАН Екатерина.

— Чтобы привлечь к этому ужасному факту общественность, сначала писала посты на своей странице, потом создала группу, в которой сейчас более 40 000 человек по всей стране». 

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Так благодаря группе Екатерины волонтеры со всей России на единой площадке стали сообщать о скверных ситуациях, которые случились с лошадьми: о бойнях, плохих хозяевах, брошенных четвероногих и так далее. Так, фотография с краткой информации о лошади позволяет не только предать ситуации широкую огласку, но и спасти животных.

«Сейчас есть возможность проверить человека в любом городе, чтобы максимально не допустить продажи в городской прокат.

Также есть договоренность с некоторыми мясниками из разных городов, они сами присылают новых лошадей и дают небольшой срок на пристройство живыми», — пояснила собеседница агентства.   

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Со временем Екатерина смогла построить собственную конюшню, где содержатся 14 лошадей, из которых лишь три — не из группы помощи.

Эти три красавца так сильно запали в душу девушке и ее мужу, что пара не смогла проститься с ними и продать другим людям. 

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

«Остальные периодически меняются, их выкупают люди и по разным причинам ставят временно к нам — на карантин, обучение, приучение, доращивание и так далее. Потом лошадей забирают домой, на их место приезжают новые.

Всего через наши руки прошло примерно 60 лошадей, которые сейчас в семьях или спорте. Регулярно получаем фото- и видеоотчеты и знаем, что у них все хорошо. Если у хозяев проблемы и приходится продавать — они тоже обращаются к нам, помогаем найти руки не хуже», — отметила Маклакова.

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Несмотря на видимость спокойной и размеренной жизни героини публикации, многие и не задумываются, что уход за животными, а тем более лошадьми, — это ежедневный тяжкий труд. 

«Сложности с каждой лошадью разные, но нам интересно к каждой найти подход, и по психике и по здоровью. Сначала это было хобби, а теперь для нас все это образ жизни, полностью переделавший под себя наш быт», — пояснила Екатерина.

Поскольку уход за лошадьми — это еще и дорогое занятие, девушка вместе с мужем стараются заработать лишнюю копейку, не отходя от конюшни и уезжая на минимальный срок. 

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

«Лошади сами себя никогда не окупят, если не использовать их в хвост и гриву — мы не умеем и не хотим так, поэтому приходится выкручиваться. Так, мы обучаем на нашей конюшне верховой езде, еще я здесь веду курсы английского языка, — уточнила Екатерина.

— Муж, слава богу, тоже конник, познакомились на этой почве, иначе никакой нормальный мужчина не выдержал бы такого. Родители не в восторге от нашей жизни на конюшне ради животных, что мы уехали из города и бросили блага цивилизации, но мы не хотим обратно». 

К слову, фраза «лошади полностью изменили и подмяли образ жизни людей под себя» — это не пустой звук. Раньше, когда пара думала о будущем, они представляли собственную конюшню, и все.

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Теперь же ребята мечтают о своей большой земле, чтобы можно было выращивать качественные корма и предоставлять все «блага цивилизации» своим четвероногим друзьям.

«Еще в этом году мы с единомышленниками основали фонд помощи лошадям Linaro Horse Rescue and Help («Линаро. Спасение и помощь лошадям»). Произошло это совсем недавно, и мы пока развиваем его, чтобы наша деятельность была официальной», — подытожила собеседница ФАН.

Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

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