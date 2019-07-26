Тамбовчанка посвятила свою жизнь спасению отправленных на убой лошадей

Екатерине Маклаковой всего 33 года, но последние несколько лет она полностью посвятила себя помощи лошадям. Сейчас она вместе с семьей живет на конюшне под Тамбовом, где содержатся 14 обладателей шикарных грив и хвостов.

Несмотря на каждодневный нелегкий труд, девушка призналась корреспонденту Федерального агентства новостей, что ни за что не променяла бы свою жизнь на что-то другое. По словам собеседницы ФАН, любовь к лошадям у нее с раннего детства. Еще будучи ребенком и проводя лето в деревне у дедушки, Катя училась не только бережно относиться к скакунам, но и ухаживать, общаться и обращаться с ними.

«В 21 год я купила спортивную лошадь, занималась конкуром, а в 2012 году впервые попала на бойню в Пензенской области — и с ужасом узнала, что их, оказывается, каждый день режут! — пояснила ФАН Екатерина. — Чтобы привлечь к этому ужасному факту общественность, сначала писала посты на своей странице, потом создала группу, в которой сейчас более 40 000 человек по всей стране».

Так благодаря группе Екатерины волонтеры со всей России на единой площадке стали сообщать о скверных ситуациях, которые случились с лошадьми: о бойнях, плохих хозяевах, брошенных четвероногих и так далее. Так, фотография с краткой информации о лошади позволяет не только предать ситуации широкую огласку, но и спасти животных.

«Сейчас есть возможность проверить человека в любом городе, чтобы максимально не допустить продажи в городской прокат. Также есть договоренность с некоторыми мясниками из разных городов, они сами присылают новых лошадей и дают небольшой срок на пристройство живыми», — пояснила собеседница агентства.

Со временем Екатерина смогла построить собственную конюшню, где содержатся 14 лошадей, из которых лишь три — не из группы помощи.

Эти три красавца так сильно запали в душу девушке и ее мужу, что пара не смогла проститься с ними и продать другим людям.

«Остальные периодически меняются, их выкупают люди и по разным причинам ставят временно к нам — на карантин, обучение, приучение, доращивание и так далее. Потом лошадей забирают домой, на их место приезжают новые. Всего через наши руки прошло примерно 60 лошадей, которые сейчас в семьях или спорте. Регулярно получаем фото- и видеоотчеты и знаем, что у них все хорошо. Если у хозяев проблемы и приходится продавать — они тоже обращаются к нам, помогаем найти руки не хуже», — отметила Маклакова.

Несмотря на видимость спокойной и размеренной жизни героини публикации, многие и не задумываются, что уход за животными, а тем более лошадьми, — это ежедневный тяжкий труд.

«Сложности с каждой лошадью разные, но нам интересно к каждой найти подход, и по психике и по здоровью. Сначала это было хобби, а теперь для нас все это образ жизни, полностью переделавший под себя наш быт», — пояснила Екатерина.

Поскольку уход за лошадьми — это еще и дорогое занятие, девушка вместе с мужем стараются заработать лишнюю копейку, не отходя от конюшни и уезжая на минимальный срок.

«Лошади сами себя никогда не окупят, если не использовать их в хвост и гриву — мы не умеем и не хотим так, поэтому приходится выкручиваться. Так, мы обучаем на нашей конюшне верховой езде, еще я здесь веду курсы английского языка, — уточнила Екатерина. — Муж, слава богу, тоже конник, познакомились на этой почве, иначе никакой нормальный мужчина не выдержал бы такого. Родители не в восторге от нашей жизни на конюшне ради животных, что мы уехали из города и бросили блага цивилизации, но мы не хотим обратно».

К слову, фраза «лошади полностью изменили и подмяли образ жизни людей под себя» — это не пустой звук. Раньше, когда пара думала о будущем, они представляли собственную конюшню, и все.

Теперь же ребята мечтают о своей большой земле, чтобы можно было выращивать качественные корма и предоставлять все «блага цивилизации» своим четвероногим друзьям.