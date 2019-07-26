Российские ученые создали проецирующий «лазерную стену» светофор

Москва, 26 июля. Сотрудники холдинга «Швабе», входящего в корпорацию «Ростех», создали экспериментальный образец светофора, который проецирует «лазерную стену» и предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу. Об инновационной разработке рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Экспериментальный образец устройства разработал центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, который является частью «Швабе». Создатели «умного светофора» рассказали, что он будет включать лазерный барьер в условиях плохой видимости либо автоматически, либо программно. Предполагается, что инновация поможет сократить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

Лазерный блок светофора получил название Visual Intelligent Control. Он будет проецировать ряды параллельных линий, заметных с расстояния от 100 до 200 метров.

«Сигнал хорошо виден в темноте и тумане», — рассказали в «Ростехе».

Кроме того, функционал инновационного светофора можно расширить за счет дополнительных модулей. Это может быть устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия, которая будет работать за счет отражения инфракрасных лучей от поверхности. В «Ростехе» отметили, что дополнительные модули позволяют одному объекту сочетать в себе сразу несколько элементов «умного города», передает РИА Новости.

Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин сообщил, что в России ежегодно происходит более пяти тысяч наездов на пешеходов на регулируемых «зебрах». Он отметил, что созданное российскими специалистами устройство позволит повысить комфорт и безопасность дорожного движения. По словам Ожгихина, новый светофор отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции.

«На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем «умного города», которые создаются «Швабе» и другими холдингами «Ростеха», — подчеркнул заместитель гендиректора «Швабе».

Ранее сообщалось, что в России появятся светофоры с квадратными секциями и турбоперекрестки. На участки с круговым движением нанесут специальную разметку, которая подскажет водителям наиболее безопасную траекторию движения по кольцу.