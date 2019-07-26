Оппозиция планирует спровоцировать хаос и беспорядки на незаконном митинге в Москве

Москва, 26 июля. «Независимые кандидаты» из команды скандального блогера Алексея Навального рассчитывают на массовые задержания и столкновения с полицией в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Об этом заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин.

Команда самовыдвиженцев в Мосгордуму под руководством одиозного блогера Навального потерпела фиаско на стадии сбора подписей в поддержку своих кандидатур. В настоящее время Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие «независимые кандидаты» призывают жителей столицы принять участие в незаконном митинге у здания мэрии Москвы.

Московская полиция призвала жителей и гостей столицы не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие на Тверской улице является незаконным, так как не было согласовано с властями Москвы.

По мнению главы Центра политического анализа Павла Данилина, «команда Навального» рассчитывает на жесткую реакцию полиции в ходе незаконного митинга, чтобы создать «красивую картинку» для западных СМИ и отчитаться перед своими спонсорами за годовое финансирование, передает Nation news.

«Новый финансовый год в США начинается 1 сентября. Соответственно, летом им необходимо продемонстрировать, что перечисленные им деньги тратятся не впустую», — отметил Данилин.

Он также добавил, что «независимые кандидаты» из команды Навального используют предвыборную кампанию в Мосгордуму для получения хайпа и организации массовых беспорядков в Москве. По его словам, подпольные «фабрики» по рисованию подписей, а также «мертвые души» в подписных листах «независимых кандидатов» свидетельствуют о том, что их не интересуют депутатские мандаты.

«Очевидно, что целью призывов выйти на несогласованную акцию является перекрытие Тверской улицы, создание массовой толпы около столичной мэрии и попытка вызвать массовые задержания и столкновения с полицией, чтобы это все заснять на фото и видео и растиражировать в мировых СМИ», — подчеркнул Данилин.

Напомним, в середине июля Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 «независимым кандидатам» в депутаты Мосгордумы. Причиной отказа стало большое количество брака в подписных листах. Так, в подписных листах юриста «ФБК» Любови Соболь было обнаружено 14,67% недействительных подписей. При этом допустимый законом порог бракованных подписей равняется 10%. Кроме того, Мосгоризбирком обнаружил большое количество брака в подписных листах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Сергея Митрохина.

В конце июня сотрудники полиции задержали нескольких человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Любови Соболь. Кроме того, в подписных листах «независимых кандидатов» были выявлены автографы «мертвых душ», давно покоящихся на кладбищах, также сообщалось о случаях прямого подкупа избирателей. За подобные правонарушения виновным грозит уголовное наказание по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов, документов референдума».

«Независимые кандидаты» отказались признать свое поражение, после чего начали устраивать провокации у стен Мосизбиркома. При этом 25 июля Любовь Соболь закатила истерику на заседании комиссии, а затем и вовсе «оккупировала диван», вместе с которым ее поздно вечером и вынесли из здания избиркома.