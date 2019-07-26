Военный эксперт объяснил жалобы украинских моряков на «зеленые лучи» с корабля РФ

Москва, 26 июля. Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко объяснил жалобы украинских моряков, которые сообщили о неких «зеленых лучах», исходящих якобы от корабля береговой охраны ФСБ России.

Сообщения о странных «зеленых лучах», которыми, по словам украинских военных, подсвечивал их судна корабль береговой охраны ФСБ России поступили 26 июля. По словам украинской стороны, явление наблюдалось в Азовском море в течение двух дней. Украинские моряки отметили, что в результате этого загадочного воздействия никто и ничто не пострадали.

Эксперт предположил, что произошедшее могло быть обычно обычной шалостью.

«Допустим, там лазерный целеуказатель — указка лазерная. Вот на корабле веселый экипаж, вот они видят украинский корабль, — приводит слова Тимошенко телеканал «360». — Подчеркиваем, допустим, боевой корабль, который только что зацапал наш танкер — а почему не пошалить?»

Военный эксперт также предположил, что сообщения о «зеленых лучах» могут быть очередным информационным вбросом с украинской стороны.

«Сейчас мы какую-нибудь фигню придумаем, а русские пусть отдуваются», — объяснил он логику украинских военных.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил сообщения украинской стороны. Он предположил, что облучение украинцев на Азове все-таки имело место быть, но не со стороны российских кораблей, и оно привело к ментальной деградации руководства и военнослужащих Украины.