Румыния не дала российской военной технике приплыть в Сербию по Дунаю

Бухарест, 26 июля. Румыния заблокировала транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии. Такое решение в румынском МИДе объяснили антироссийскими санкциями, которые Евросоюз ввел против Москвы из-за ситуации на Украине.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что транзитная лицензия на перевозку военных материалов, по закону может быть выдана только румынскому оператору, но при этом важным условием является то, что услуги этого оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из РФ или предназначаться для использования в РФ. Румынская сторона считает, что это условие было нарушено, поэтому и отказало в выдаче лицензии, пишет ТАСС.

Напомним, санкции против РФ Евросоюз ввел после госпереворота на Украине. В 2014 году жители Крыма отказались признавать новые киевские власти и захотели воссоединиться с РФ. Был проведен референдум, на котором крымчане это решение единогласно поддержали. Однако украинские власти считают, что референдум был незаконным. ЕС и США сочли, что именно Москва виновата в кризисе на Украине. На протяжении последних пяти лет эти санкции постоянно продлевались. Россия на это ответила введением продуктового эмбарго, оно крайне сильно ударило по экономике еврпейских стран. Из-за этого в ЕС уже неоднократно призывала снять санкции с РФ.