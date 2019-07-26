США похвалили Киев за освобождение российских моряков

Киев, 26 июля. Посольство США в Киеве похвалило украинскую власть за решение освободить моряков, которые были на борту задержанного СБУ российского танкера.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — пишет ведомство на своей странице в Facebook.

Накануне Службы безопасности Украины задержала в измаильском порту Одесской области российский танкер Neyma, который якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на борту судна, забрали всю документацию и бортовые журналы, а также провели допрос экипажа.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, СБУ, задержав танкер, нарушила не только морское право, но и международное законодательство. В связи с этим Москва планирует обратиться в Совбез ООН.

Отметим, что украинская сторона арестовала танкер как вещдок, но моряков отпустила. В пятницу они прибыли в Москву рейсом из Кишинева. Примечательно, что задержание судна вызвало международную реакцию. Так, в ООН призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, а в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заверили, что наблюдения по обстановке с задержанием судна будут отражены в ежедневном отчете.