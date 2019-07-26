В Nord Stream 2 оценили шансы победы в Евросуде по Газовой директиве ЕС

В Nord Stream 2 AG уверены в своей победе в суде и отмене дискриминационной поправки к Газовой директиве ЕС. Об этом Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Nord Stream 2 AG Себастьян Сасс, занимающий в компании позицию старшего советника.

«Иск об аннулировании [Директивы (ЕС) 2019/692] был подан вчера, это официальное начало нашей апелляции, — отметил Сасс в ответ на запрос ФАН. — Исходя из исторического опыта, действия по аннулированию, подобные этому, имеют среднюю продолжительность 20 месяцев».

В швейцарской компании — операторе морского газопровода «Северный поток — 2» уверены в том, что суд Европейского союза прислушается к их аргументации и вынесет справедливое и неполитизированное решение.

«Наши фактические и юридические аргументы очень сильны, и поэтому у нас есть хорошие причины быть уверенным в отмене», — убежден Сасс.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что компания будет защищать свои инвестиции. Он также отметил, что поправки к Газовой директиве повредят не только «Северному потоку — 2», они в целом негативно повлияют на способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции.

25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.

Напомним, в мае в ЕС вступила в силу Директива (ЕС) 2019/692, вносящая поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затрагивают «Северный поток — 2». Согласно новым нормам, газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах стран ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы.

Иными словами, оператором «Северного потока — 2» должно стать независимое от «Газпрома» предприятие (так называемый «анбандлинг»), а 50% мощности трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа от альтернативных поставщиков.

Как ранее отмечало ФАН, в середине июля уложено более двух третей от общей протяженности газопровода по двум ниткам. Противниками «Северного потока — 2» стали США и их наиболее «верные» союзники в Европе — Дания, Польша, Латвия и Литва, к которым присоединилась и Украина, не желающая лишиться доходов от транзита через свою территорию газа европейским потребителям. В Nord Stream 2 ранее уже заявляли о незаконности позиции Дании, отказывающейся выдать разрешение на прокладку «Северного потока — 2» у своих берегов в Балтийском море.

Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, что российский проект «вреден» энергетической безопасности ЕС. В то же время Германия, Австрия и Норвегия заинтересованы в бесперебойных поставках российского газа по доступной цене.

В начале июля глава министерства экономики Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что «Северный поток — 2» принесет европейцам только экономическую выгоду. По его словам, не может быть и речи о зависимости Берлина от Москвы из-за газопровода.

По планам, газопровод мощностью 55 млрд кубометров природного газа в год должен быть запущен в декабре нынешнего года. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение потребителей топливом.