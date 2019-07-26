Названы продукты, которые поднимают настроение

Москва, 26 июля. Ученые из Мексики назвали продукты, которые влияют на настроение. Специалисты исследовали более 1700 продуктов.

На первом месте стоит банан. Именно в нем содержится вещество триптофан, которое влияет на образование «гормона радости» серотонина. Бананы полезно есть страдающим от алкоголизма и тем, кто чувствует себя в подавленном состоянии.

Далее следует черный кофе, он способствует образованию «гормона удовольствия» дофамина. Кофе улучшает кровообращение и снимает усталость, пишет издание Planet Today.

Эксперты советуют есть сладкий перец — красный или желтый. Нарезка из ярких овощей и фруктов повышает настроение. Еще один полезный продукт — рыба, в которой много жирных кислот.

Они активизируют работу мозга и отлично борются с депрессией. А вот датские специалисты пришли к выводу, что настроение улучшится после кисломолочного напитка. Кефир или йогурт также улучшают аппетит.

Черный шоколад — полезный во всех отношениях продукт. Автоматически улучшает настроение и снижает давление. Ежедневно можно кушать по 50 г шоколада.

А еще на настроение положительно влияет черный чай, морская капуста и зелень — петрушка, укроп, лист салата.