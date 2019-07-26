Для агрессии США против Ирана нашлись повод и бенефициары

Очередное обострение американо-иранских отношений, атаки и задержания танкеров, сбитые беспилотники в Персидском заливе, взаимные угрозы, звучащие из Вашингтона и Тегерана, — все это заставляет задумываться о том, как будут развиваться дальнейшие события в этой зоне конфликтных интересов и к каким последствиям они могут привести.

Новая мировая война с использованием ядерного оружия? Резкое повышение цен на нефть, способное затормозить глобальную экономику и обрушить на человечество лавину кризиса? Или же речь идет о попытке «выпустить пар» путем имитации перечисленных выше угроз?

Однозначно ответить на эти вопросы пока невозможно. Прежде всего потому что в нынешнем мире между состоянием войны и состоянием игры полностью стерты границы, и перейти из одного в другое не составляет никаких внешних и внутренних затруднений — хотя раньше они были несовместимы, и, скажем, на время проведения Олимпийских игр в Древней Греции все военные действия должны были прекращаться. Переход от обычной, мирной жизни в состояние войны или игры требовал проведения достаточно сложного обряда, ритуала, который применительно к войне существовал на протяжении многих веков и даже тысячелетий — пусть даже в такой рудиментарной форме, как формальное объявление войны.

Но сейчас избегают и этого, согласно известной формуле Троцкого: «Ни мира, ни войны». И сегодня обычной практикой считаются «гуманитарные бомбардировки», а также прочие насильственные акции с сотнями и тысячами жертв «в поддержку демократии и прав человека».

В результате возникла ситуация, когда любой «взмах крыльев бабочки» может перебросить человечество по другую сторону ядерного Армагеддона. А может и не перебросить. Ситуация в Персидском заливе вызывает такие серьезные опасения еще и поэтому.

«Антиалармисты» убеждают весь мир в том, что ничего страшного не происходит. Мол, президент США Дональд Трамп просто любит публично поиграть мускулами, но на военную эскалацию конфликта, несмотря на все угрозы, не пойдет. Разве не так было с КНДР, которую он обещал «стереть с лица земли» и даже направлял к берегам Корейского полуострова три авианосные ударные группировки (АУГ)? И что? В результате Ким Чен Ын — его «большой друг», а сам 45-й президент США даже удосужился, после недавнего саммита «Большой двадцатки» в Осаке, ступить на территорию «страны чучхэ», первым и единственным из лидеров Соединенных Штатов.

Или взять Сирию, по военным объектам которой был нанесен массированный удар высокоточными крылатыми ракетами «томагавк» — как раз в тот момент, когда председатель КНР Си Цзиньпин гостил у Дональда Трампа на его личной вилле в Мар-а-Лаго. Причем этот удар сопровождался угрозами не только в адрес президента Сирии Башара Асада, но и всех, кто не признает «глобальное лидерство» США. И что? Асад продолжает оставаться у власти, и американцы вынуждены эвакуировать свои войска с территории Сирии.

А Венесуэла? В Вашингтоне не только поддержали Хуана Гуайдо, объявившего себя «временным президентом» этой латиноамериканской страны, но и грозили военным вторжением с целью «смести диктаторский режим» законного лидера Николаса Мадуро. И что? Ни один «джи-ай» не двинулся в сторону Венесуэлы.

Нужно ли после этого так волноваться по поводу Ирана, чей потенциал, в том числе военный, намного выше, чем у КНДР, Сирии и Венесуэлы вместе взятых? Нужно ли воспринимать всерьез агрессивную риторику Трампа в адрес этой страны, к тому же — находящейся в ситуативном союзе с Россией и Турцией?

В ответ на это алармисты возражают, что линейная экстраполяция работает далеко не всегда и что отношения между Вашингтоном и Тегераном носят несколько иной, особый характер, который отличается от описанных выше случаев.

В Америке не забыли уроки исламской революции 1979 года, которая превратила Иран из верного американского сателлита в его бескомпромиссного противника.

В Америке чрезвычайно сильно и израильское, и саудовское лобби, которые видят в шиитском Иране своего главного регионального врага. Причем это лобби действует далеко не только на уровне конгрессменов или даже президента США, оно пустило глубокие корни в среде высших военных, которые всегда могут «решить вопрос» на своем уровне — без какой-либо формальной санкции «сверху».

Наконец, банки США, как известно, потеряли свыше 200 млрд долл. на поддержке «сланцевой аферы» и теперь крайне заинтересованы в том, чтобы «отбить» эти деньги. А для этого нужно «всего-то» ввести войска в богатую нефтью провинцию Хузестан, географически отделенную от основной территории Ирана и населенную в основном арабами-суннитами, настроенными далеко не в пользу официального Тегерана.

Поводом для этого может стать «народное восстание», а дополнительными факторами — одновременное обострение ситуации на границах Ирана: в Закавказье (Карабахский конфликт) и в Центральной Азии — в виде мятежа исламистов в Туркменистане и, не исключено, в Ферганской долине, поддержанный вторжением отрядов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) из Афганистана.

Что же касается возможности негативных последствий для мировой экономики вследствие взлета нефтяных цен, то Саудовская Аравия и Катар уже заявили о готовности поддерживать уровень предложения «черного золота» на достаточном уровне и компенсировать выпадающую в случае конфликта долю Ирана, в том числе — для Китая.

Так что на деле ситуация действительно в любой момент может выйти в военную плоскость, особенно в случае каких-то дополнительных потрясений внутри финансовой и экономической систем. Которые, к тому же, глобальная «партия войны» может специально спровоцировать.

Как мы видим, для агрессии США против Ирана уже нашлись цель, повод и бенефициары. А это, в свою очередь, требует соответствующей политической позиции от России — ведь именно наша страна сегодня является военной «державой номер один», способной склонить чашу весов в сторону мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.