Лорак поразила фанатов подчеркивающим грудь платьем

Киев, 26 июля. Известная украинская певица Ани Лорак поразила своих фанатов роскошным белым полупрозрачным платьем, которое подчеркивает грудь звезды. Свой наряд девушка продемонстрировала на музыкальном фестивале «Жара», который проходит в эти дни в Баку.

Чтобы образ получился еще более сексуальным, Лорак на фотосессии обнажила плечи. Подписчики певицы остались в восторге от ее платья. Они наперебой принялись хвалить саму девушку за красоту и ее вкус в одежде. За 17 часов снимок Лорак в Instagram набрал 207,3 тыс. лайков.

Отметим, что поклонники Лорак не всегда однозначно реагируют на ее снимки в соцсетях. Так, например, многим не понравилась фотография, на которой артистка, одетая в короткую юбку и черную полупрозрачную майку, сидит босиком на ступенях дома. Некоторые певицу за слишком «черный» загар и сравнили с «курочкой гриль из фаст-фуда».

Кроме того, Лорак иногда достается от своих соотечественников. Так, например, многие украинцы назвали ее «предательницей» за то, что она активно гастролирует по России, но не удостаивает вниманием своих земляков. Это произошло после того, как певица вывесила в Instagram расписание своего тура. В нем значились Махачкала, Сочи, Геленджик, Анапа, Москва, Лиепая, Светогорск, Паланга, Юрмала, Беэр-Шева, Хайфа и Тель-Авив. Украинские интернет-пользователи обратили внимание на то, что в списке нет ни одного украинского города, хотя Лорак неоднократно обещала выступить на родине.