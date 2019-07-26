Эксперт рассказал, что «Команда Зе» способна убрать Кличко из власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в кабмин на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской администрации.

Формально пост мэра должен остаться за Кличко, но его полномочия будут сокращены до неприличия, говорят украинские эксперты. По их мнению, за мэром-боксером накопилось слишком много «косяков» и «команде Зе» не составит труда окончательно убрать его из власти. Подробности происходящего корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Накануне мэру Кличко вручили повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по одному из дел, связанных с земельными махинациями в Киеве. А Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло производство по «стеклянному мосту» Кличко. Кроме того, по Киеву пошли устойчивые слухи, что в скором будущем украинская столица может остаться без воды. Эксперты задались вопросом: может ли местная власть для того, чтобы избежать местных выборов, шантажировать «центр» коммунальными проблемами?

Сам же Кличко, еще раньше услышав о планах Зеленского разделить должности главы КГГА и киевского мэра (а раньше мэр автоматически возглавлял и КГГА), пригрозил провести в украинской столице внеочередные местные выборы. Однако вряд ли он их выиграет, уверены аналитики. За пять лет руководства Киевом Кличко умудрился серьезно растерять рейтинг и поссориться с былыми соратниками.

По мнению киевского политолога Руслана Бизяева, сегодня в Киеве наблюдается «процесс политического нокдауна» в отношении Кличко.

«Мы видим комплекс мер со стороны власти, связанных с тем, что Кличко убирают из Киева, — заявил Бизяев. — Впрочем, имея достаточно высокий рейтинг (около 30%), команда Кличко не боится досрочных выборов. Там считают, что с такой популярностью Виталий Владимирович спокойно переизберется на следующий раз. Но разделение должностей неизбежно приведет к тому, что столицей будет управлять уже не мэр, а новый глава КГГА. Тем более что в истории Киева подобное бывало неоднократно».

По мнению Бизяева, с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко киевский мэр резко потерял свой политический вес. Настолько, что его партия «УДАР» даже не пошла на выборы в Верховную раду.

Объединение с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили провалилось (во многом по вине Кличко), а все 13 кандидатов в Верховную раду от «УДАРа» по округам в Киеве так или иначе проиграли.

«То есть сейчас президенту Зеленскому никто и ничто не может помешать легко отодвинуть Виталия Владимировича на второй план, — говорит аналитик. — Просто потому что в офисе президента Кличко считают одним из рудиментов «эпохи Порошенко». Поэтому надежды Кличко и его команды на то, что он может позвонить напрямую канцлеру Германии Ангеле Меркель или, допустим, досрочно выиграть следующие выборы мэра, просто не имеют под собой оснований».

По мнению Бизяева, команда Кличко рассчитывает на то, что он выиграет выборы мэра, а потом они сядут и договорятся с командой Зеленского.

«Мне кажется, что эти расчеты — из разряда несбыточных, этого не произойдет, — говорит Бизяев. — И это даже не вызовет ни малейшего социального коллапса в Киеве. Если уж Киев каким-то чудом выжил при Кличко, то и без него он уж точно выживет. К сожалению, к Кличко и его штабу есть масса вопросов — политических, экономических и юридических».

Пребывание Кличко в должности постоянно сопровождалось критикой со стороны граждан. Так, киевляне жаловались: внешний лоск в городе навели, а глобальные для жителей города проблемы остаются нерешенными.

«По мнению многих, во многих сферах городской жизни Киев при Кличко пришел в упадок. Сотни «гейзеров» за год из-за прорывов теплотрасс, «лунный ландшафт» на десятках дорог. А также традиционно «внезапный» снег в конце осени и зимой, с которым не справлялись коммунальщики, раздражал киевлян, — перечисляет Бизяев. — При этом Кличко был не против, чтобы охрану коммунальных предприятий под себя подмяла «Муниципальная стража». Это организация с размытым статусом, состоящая из боевиков националистической группировки С14, известных нападениями на лагеря цыган и преследованиями инакомыслящих».

Кроме того, киевлян беспокоил резкий рост количества застроек в городе (как жилых комплексов, так и торгово-развлекательных центров), говорит аналитик.

Это вызывало дискомфорт у жителей соседних домов и уменьшало количество зеленых насаждений в городе. При этом нововыстроенным жилищным комплексам не хватало необходимой инфраструктуры: детских садов, школ, парковок и т. д.

«Доставалось Кличко и за наземный транспорт, в частности за маршрутки, от которых он обещал «с годами избавиться». Новые автобусы, трамваи и троллейбусы, хотя и закупались, для столицы этого было явно недостаточно, — сообщил аналитик. — Поэтому часто жители города вынуждены ездить на некомфортном и ненадежном транспорте. Кроме того, Кличко стал первым киевским мэром времен независимости, за время каденции которого не было открыто ни одной новой станции метро».

Оппозиция часто обвиняла приближенных к главе КГГА людей в нелегальных застройках, напомнил эксперт. А его самого — в нецелевом использовании земель и их передаче в собственность с нарушением процедуры.

Обвинения звучали и в адрес ближайшего окружения мэра — Вадима Столара и скандального застройщика Максима Микитася.

«Досталось мэру Киева и за его любимый проект — пешеходный «стеклянный» мост в центре города. Его строительство сопровождалось скандалами, резким ростом стоимости, вырубкой деревьев, а после открытия возникают регулярные проблемы с его эксплуатацией. Проще говоря, мост трескается. А снос ларьков и киосков по всему городу настроил против Кличко представителей малого и среднего бизнеса», — указывает Бизяев.

По мнению эксперта, судьбу киевского мэра решат местные выборы, которые состоятся на Украине максимум в сентябре-октябре. В целом, говорит Бизяев, по итогам парламентских выборов почти все местные элиты на Украине находятся в тяжелом шоке.