Фотомодель пообещала публично раздеться, если мэр Днепра выиграет спор у Зеленского

Днепр, 26 июля. Фотомодель Ася Малкович пообещала публично раздеться, если мэр Днепра Борис Филатов выиграет спор у президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Днепра поспорил с Зеленским о том, что сможет открыть ко Дню города — 14 сентября — реконструированный Новый мост. Ради этого пари Центральный мост Днепра полностью перекрыли на ремонт.

Букмекеры активно принимают ставки на этот спор. Коэффициент на победу Зеленского в данный момент в два раза выше. Градус к пари добавила украинская фотомодель, которая пообещала публично раздеться.

«В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари, — написала она на своей странице в Instagram. — Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08.00 мы с Давидом Дубницким повторим эту съемку без одежды».

К посту Малкович прикрепила фотографию на мосту. Пока что девушка стоит в джинсах и майке без бюстгальтера.

«Если 14.09.19 мост будет открыт, то 15.09.19 в 8.00 на этом самом месте я буду стоять голышом! Борис Альбертович, не подведите», — гласит надпись на фотографии.

Спор Зеленского и Филатова касается ремонта Центрального моста в Днепре, который начался 9 марта 2017 года. Завершить реконструкцию планировали до декабря того же года. Однако ремонт до сих пор продолжается. Теперь открытие моста запланировано на сентябрь. Ране мэр Днепра рассказал подробности пари.