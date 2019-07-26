Что представляет собой атомный ледокол «Урал»

Федеральное агентство новостей с помощью инфографики рассказывает об универсальном двухосадочном российском атомном ледоколе класса ЛК-60Я проекта 22220 «Урал». Это второе серийное судно типа «Арктика».

Разработчиком атомного ледокола «Урал» является ЦКБ «Айсберг». Он был заложен три года назад — 25 июля 2016 года, а спущен на воду 25 мая 2019 года.

Длина этого ледокола составляет 173 метра, ширина — 34 метра, высота — 52 метра. Водоизмещение «Урала» — 3,5 тысячи тонн. Осадка — 10,5 метра. Мощность атомного ледокола составляет 60МВт, на нем стоит ядерная силовая установка. Ледопроходимость судна — 2,9 метра. Срок службы — 40 лет.

«Урал» предназначен для круглогодичной эксплуатации в западном районе Арктики, а в летне-осенний период — в восточном районе Арктики.

В задачи атомного ледокола класса ЛК-60Я проекта 22220 входят самостоятельная проводка судов с нефтью и газом и лидирование караванов, буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, ледокольная проводка судов на мелководных участках Енисея и Окской губы, оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.