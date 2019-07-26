Рябцева представила новое доказательство махинаций независимых кандидатов с подписями

Москва, 26 июля. Журналистка Леся Рябцева представила новое доказательство махинаций с подписями, которыми занимались некоторые кандидаты, пытаясь попасть на выборы в Мосгордуму. Она написала в своем Telegram-канале, что блогер Алексей Навальный сам «спалил» своих соратников, рассказав в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сколько денег нужно потратить на сбор подписей.

«Не менее миллиона рублей. Миллион — это самый минимум» — передает заявление Навального журналистка.

Однако при этом все соратники скандального блогера почему-то затратили на сбор подписей куда меньшие суммы. По данным Рябцевой, Илья Яшин потратил только половину от названной Навальным суммы, чуть больше выделил «оппозиционер» Дмитрий Гудков. А вот Иван Жданов не дотянул даже до 200 тысяч рублей.

«Ну камон, господа, нельзя же так палиться, особенно когда начальник четко сказал — минимум лям. Вот и ответ, откуда растут ноги у всех этих «мертвых душ», фейков и прочих нарушений», — написала Рябцева.

Журналистка не понимает, почему независимые кандидаты «ноют» по поводу отказа в регистрации и о своих подписных листах, если они не смогли дотянуть «до минимальной планки босса». Также она опубликовала таблицу, в которой указала суммы, затраченные кандидатами на сбор подписей.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 57 кандидатам, поскольку количество бракованных подписей, предоставленных этими претендентами, составило более предусмотренных законом 10%. Среди них оказались Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей «Паук» Троицкий и другие. После этого так называемая оппозиция попыталась оказать давление на Мосгоризбирком, устроив несанкционированные акции.