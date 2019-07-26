Пьяный житель Кузбасса «в шутку» уронил подругу с балкона

Кемерово, 26 июля. Житель Кузбасса уронил девушку с балкона, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Кемероской области.

Инцидент произошел в городе Мыски. В квартире находился 21-летний молодой человек с девушкой и их знакомый. Они распивали алкогольные напитки.

По версии следствия, хозяева квартиры вышли на балкон покурить. Парню пришло в голову «в шутку» сбросить девушку с балкона. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, он поднял девушку на руки и начал переваливать через балконные перила.

Парень не смог удержать сожительницу, она упала с четвертого этажа, пишет «Ридус». Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть пострадавшей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, отмечает издание «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что отдыхающая в Таиланде российская туристка упала со скалы в море.

Женщина делала селфи и не удержалась, она получила многочисленные синяки и ссадины, но осталась жива.