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Зеленский и Волкер надеются на постоянное перемирие в Донбассе

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Зеленский и Волкер надеются на постоянное перемирие в Донбассе

Киев, 26 июля. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом в Киеве в пятницу, говорится в сообщении на сайте главы государства. Стороны надеются на постоянное перемирие в Донбассе.

«Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым», — говорится в сообщении. 

В пресс-релизе указано, что украинский лидер обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Напомним, на прошедшей 17 июля встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины было согласовано введение бессрочного перемирия в регионе, которое должно начать действовать с 21 июля.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Луганск и Донецк объявили о своей независимости после государственного переворота в стране, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске.

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Источник: Официальный сайт президента Украины
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