Соболь скрыла от следователя правду о спонсорах своего выдвижения в Мосгордуму

Москва, 26 июля. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя в СК РФ, побоявшись сказать лишнего и свидетельствовать против себя.

В ходе допроса «самый честный политик» сослалась на 51 статью Конституции РФ, испугавшись, что оговорит себя, пишет РИА Новости. А скрывать «юристу» так называемого ФБК блогера Алексея Навального есть что: деньги на избирательную кампанию она получила от друзей мужа из «похоронной мафии», помимо этого ее супруг оказался связан с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Помимо этого она сфальсифицировала сбор подписей, организовав целую подпольную фабрику по производству поддельных подписей.

Как сообщалось ранее, в главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве Соболь явилась после получения повестки. Накануне она устроила настоящий концерт в МГИКе, где проходило заседание комиссии, рассматривающей ее жалобу на недопуск до выборов. Сначала она билась в туалете, потом заперлась в ванной и требовала встречи с главой ЦИК РФ Эллой Панфиловой. В итоге дебоширку вынесли из здания на диване. В Мосгоризбиркоме объяснили, что это сделали для того, чтобы вытрясти из мебели клопов и других паразитов.

Напомним, недовольство Соболь вызывает отказ МГИК зарегистрировать ее на выборы в Мосгордуму. Хотя такое решение законно обосновано: процент брака в ее подписных листах 14,67% при допустимых 10%. Она не собрала необходимое количество документов и решила заполнить пробелы фальсификатами.

В съемной квартире в Москве во время предвыборной кампании она организовала целую «фабрику» по подделке подписей. Эту нехорошую квартиру полицейские обнаружили 13 июля.