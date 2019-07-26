Эксперт оценил планы Турции по использованию С-400

Турция приступит к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, сообщил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности», — сказал он на выступлении в Анкаре.

Реджеп Эрдоган немного лукавит, когда говорит об угрозах, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Там идут послания со стороны США по поводу дивидендов в сфере торговых отношений, скидки при покупке ЗРК «Патриот». Таким образом, это не совсем угрозы. Надо отметить, что до этого США никогда никому не делали подобных предложений. Например, когда в Польшу продали ЗРК «Патриот», то сделали надбавку на цену каждого экземпляра. Это показывает, что в случае жесткого диалога с США, Вашингтон не всегда переходит к угрозам. Это видно, когда США стремится создать благоприятные условия при покупке своей продукции. Турция единственная страна в НАТО, которой США делают индивидуальные предложения на покупку своих ЗРК», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

С-400 — это не просто система защиты национальных интересов Турции, подчеркивает Перенджиев.

«Покупкой данной ПВО они хотят защитить интересы своей политической элиты, а не только страны. ЗРК «Патриот» не могут этого обеспечить. Как показала практика, они могут в нужный момент не стрелять, не обеспечив безопасность. Таким образом, Эрдоган и его окружение хотят иметь такие средства защиты, которых нет у США», — сообщил политолог.

Ухудшение отношений между США и Турцией произойдет, говорит военный эксперт.

«Однако США не такие глупые, чтобы потерять Турцию. Им важно не допустить выхода Турции из НАТО. Но именно Турция через официальных представителей начинает политическую дискуссию о своем будущем членстве в НАТО. В Турции зондируют почву по этому вопросу, но видно, что есть сомнения», — добавил он.

Ранее сенатор Линдси Грэм по просьбе президента Дональда Трампа просил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй С-400, чтобы избежать американских санкций.

Тем не менее, первый этап поставок Россией Турции ЗРК С-400 завершен. Развертывание первых батарей будет завершено уже к ноябрю. Полностью комплексы будут готовы к использованию в первые три месяца 2020 года.

В работах по развертыванию систем и обучению их эксплуатации заявлено 100 турецких военных. 14 июля они отправились на обучение в Россию. Помогать им будут российские специалисты.