RT возмущен решением британского регулятора оштрафовать телеканал без суда

Москва, 26 июля. Руководство телеканала RT выразило возмущение в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в размере 200 тыс фунтов стерлингов (15,7 млн рублей) без решения суда.

«Мы возмущены тем, что Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT», — говорится в сообщении телеканала.

При этом в RT отметили, что требуемая сумма намного превышает размер штрафов, наложенных на другие СМИ за самые серьезные нарушения — разжигание ненависти и призывы к насилию. В то же время обвинения в «недостаточной беспристрастности», которые выдвигает Ofcom, остаются очень субъективным критерием.

Ранее британский регулятор наложил на RT штраф за несоблюдение правил объективности в освещении новостей. Как полагают в Ofcom, подобные нарушения телеканал допускал с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Речь идет о серии репортажей, посвященных реакции Британии на отравление Скрипалей и войне в Сирии, пишет «Газета.ру».

Примечательно, что Союз журналистов России уже успел отреагировать на действия Ofcom. Он назвал решение британского регулятора предвзятым и политически мотивированным, а также обратил внимание на то, что Ofcom оштрафовал RT, не дожидаясь решения суда.

Напомним, что в марте 2018 года RT получил от властей Соединенного Королевства предупреждение о возможном лишении лицензии в качестве ответа на «дело Скрипалей», однако в итоге Лондоне решил не идти на подобные меры. 18 апреля того же года стало известно, что медиарегулятор открыл семь расследований в отношении программ телеканала.